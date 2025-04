Sehr geehrter Herr Groening,

In der sehr seltenen Gelegenheit, dass Sie diesen Brief zufällig lesen, lassen Sie mich zunächst sagen, wie nahe Die Simpsons ist zu meinem Herzen. Deshalb bringt es mir keine Freude, nach Fox ‚jüngster Erneuerung der vierjährigen Erneuerung von Fox zu bitten, die Show bitte mit Würde sterben zu lassen.

Ich erinnere mich immer noch anschaulich an mein erstes Mal, dass ich die Familie in „Einige verzauberten Abend“, besser bekannt als die Babysitter -Bandit -Episode, im Alter von 8 Jahren während des ursprünglichen Luftdatums im Jahr 1990. Es war sofort schockierend, lustig, aufregend und ein wenig gefährlich. Viel flog über meinen Kopf, aber ich war süchtig.

Als ich zu meinen Teenagern wuchs, wurde die Show zu einer Lebensweise. Es war die Grundlage, um einige meiner besten Freunde zu treffen. Wir sprachen herein Simpsons Zitate und würden sich gegenseitig anrufen, wenn die Favoriten in Syndizierung ausgestrahlt wurden. Ich würde immer einen Ring von meinem Freund Chris bekommen, als „King Size Homer“ ausgestrahlt wurde, und er rezitierte unsere Lieblingslinie aus dem Schwein in Homers glänztonous Fantasie bis zur Gewichtszunahme. „Ja, ja, das ist der Geist“, sagte er mit einem faux-britischen Charakter-Akzent. Als wir 14 Jahre alt waren, entwickelte mein Freund Andy einen fortgeschrittenen Hodenkrebs mit einer sehr geringen Überlebenschance (er lebt heute und gut). Sein Make-a-Wish war es, das zu besuchen Simpsons Studio, und er brachte mir eine zurück Simpsons Comic #1, unterschrieben von der gesamten Besetzung, einschließlich einer Zeichnung von Homer mit der Inschrift „Ihr Kumpel, Matt Groening“.

Verwandte Video

Jetzt bitte ich Sie, die Show enden zu lassen. Zugegeben, ich habe seit der von Ray Romano geführten Folge von „Don’t Fear the Rooder“ von 2005 nicht religiös gesehen, aber wann immer ich einsehe, um neue Episoden zu lesen, schwindet meine Aufmerksamkeit. Im schlimmsten Fall ist es nicht angetroffen. Bestenfalls ist es in Ordnung, was mich an das Zitat von Sick Boy erinnert Zugspottingüber einen Past-His-Prime Lou Reed und gefallenen Helden: „Es ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht großartig. Und in deinem Herzen weißt du irgendwie, dass es, obwohl es in Ordnung klingt, eigentlich nur scheiße ist.“

Natürlich kann ich nicht sprechen für Die Simpsons‚Legionen von Fans, aber mit 43 Jahren, habe ich niemanden getroffen oder sogar mit jemandem gesprochen, der sich für die neuen Folgen einsetzt, geschweige denn Episoden der letzten 20 Jahre. In Simpsons Fan Speak, die „goldene Ära“ der Show ist ungefähr die Saison 2-11 oder 3-12, und das ist großzügig. Während es in den letzten 20 Jahren seit dieser Zeit Juwelen gab, bitten ich Sie, Ihr Herz, Mr. Groening, zu durchsuchen. Der wilde Witz ist weg, die Satire eine abgestumpfte Kante. Homer wird zunehmend unlogisch verletzt, und Bart, der sich über sein Unglück gackt, ist zu einer immer düsteren Formel geworden, die weitgehend durch die große Enttäuschung von eingeleitet wird Der Simpsons -Film Im Jahr 2007.

Frakturen in meiner Beziehung zur Show begannen um 2005 ernsthaft. Während ich die Ray Romano -Episode wirklich mochte, war die Romantik weg: Ich habe keine zukünftigen Erinnerungen mit der Show aufgebaut, sondern in der Vergangenheit lebte. Seit der Episode „Tennis the Menace“ im Jahr 2001 braute sich Ärger, insbesondere als Homer auf das Hinterhof -Tennis -Netz der Familie springt, um unglaublich „im Netz zu surfen“: Es war seltsamerweise außerhalb des Charakters, ein veralteter Referenz und ein ätzend unbegrenzter Anblick, der darauf angerichtet war, nicht zu wissen, wen ich nicht weiß. Sicher nicht wir in unseren frühen zwanziger Jahren oder Teenagern, die bereits versiert genug wären, um die Augen zu rollen.

Es war der Beginn des Großen Simpsons Identitätskrise, ein Dilemma, das die Show nie wie in den Mitte des Lehrens entschlossen hat, schienen die Showrunner ein Tween-Publikum zu zielen, mit mehr Hingabe an die oben genannten Sichtgnags und einen weniger zerebralen Ansatz. Vorbei waren die Tage der Show, in denen Pablo Neruda erwähnt wurde, wobei der Fokus auf spritzige Gaststars verlagert wurde, mit denen keine überzeugende Geschichte zu spielen war. (Ich schaue in deine Richtung: „Lisa geht Gaga.“)

Executive Producer und langlebig Simpsons Scribe David Mirkin hat lange darauf bestanden, dass die Autoren und Showrunner ein erwachsenes Publikum anstreben. In einem Interview von 1995 erklärte Mirkin: „Wir schreiben es für Erwachsene und intelligente Erwachsene. Wir denken nicht wirklich zu viel von Kindern. Wir denken nicht an Kinder, während wir die Show schreiben.“ Angenommen, diese Position steht noch, ich bin verblüfft darüber, wie er jugendliche Furz -Witze verantwortlich macht, oder die Übersättigung von Ralph Wiggum in späteren Jahren.

In aller Fairness gab es in den letzten zwei Jahren der Show Unterstützung. Geier lief im Jahr 2023 ein Stück darüber, wie die Simpsons hat wieder gewonnen und ist „wieder gut“. In ähnlicher Weise führen zahlreiche Reddit -Beiträge das gleiche Argument vor, aber gut/OK ist der allgemeine Konsens, niemals großartig.

Meine Liebe zur Marke starb offiziell am schicksalhaften Tag aus dem Jahr 2007, an dem ich auftauchte Der Simpsons -Film mit Chris. Unsere Aufregung hatte seit Monaten gebaut, als wir uns eifrig alle zusammenfassen Simpsons Merch hat sich für den Film ausgewirkt. Es war unser Star Warsund wir waren bereit.

Ungefähr 10 Minuten später begannen wir, uns unbehaglich in unseren Sitzen zu verschieben und auf unser erstes Lachen zu warten. Ich erinnere mich perfekt, dass das einzige Mal, dass wir von Herzen lachten, als Moe Marge „Midge“ nannte, ein geliebter wiederkehrender Stück von ihm, der ihren Namen vergisste. Wir ließen Sullen, abgelehnt, unsere Intelligenz beleidigt. Sicher, die Marke schuldet uns nichts, aber wir haben das Recht, für ihr Vermächtnis zu kämpfen.

Trotz der „Meh“ -Haltung von Gen X und Millennials, die ich kenne, zeichnet die Show immer noch respektable Zahlen. Die 35 -jährige Staffel belegte beispielsweise durchschnittlich 1,74 Millionen Zuschauer – ein beträchtlicher Rückgang der 15 Millionen Zuschauer, die im Jahr 2000 Staffel 12 angesehen haben, aber in diesen Tagen mit Broadcast -TV -Bewertungen.

Während es leicht zu sagen ist, dass die Show immer noch beliebt ist, umfasst Disney+ Sachbevölkerung offensichtlich alle Jahreszeiten und berichtet von meinem Simpsons Freunde, die mit der Show mit Familien aufgewachsen sind, sagen, dass ihre Kinder (eine Reihe von ungefähr 7 bis 12 Jahren) nur die neuen Folgen des „Treehouse of Horror“ sehen. Ich folge zwei Simpsons Gruppen auf Facebook, „dunkel Simpsons Charaktere “und„ Rancho Relaxo “mit 290K- bzw. 61,2K -Mitgliedern. Gelegentlich wird jemand über eine neue Episode posten, die das Argument erneut über die Qualität neuer Episoden beginnt. Meistens bestehen die Gruppen aus Nostalgie -Posts und Witzen der Goldenen Ära.

Und ungefähr zu der Zeit, als die goldene Ära in den Aughts endete, wurde die Komödie im Allgemeinen dunkler und seltsamer, mit der anhaltenden Dominanz von South Park und die Ankunft von Familienanlagen und Erwachsene schwimmen. In der Zwischenzeit, Die Simpsons blieb hartnäckig für TV-PG verpflichtet, ein Merkmal sowohl beruhigend als auch anachronistisch. Und wenn es versucht, dunkel zu werden, fühlt es sich an, als würde es überkompensieren: „Treehouse of Horror xxii“ (2011) gilt als eines der grimmsten und am wenigsten lustigen Segments „The Diving Bell and the Butterball“ als das schlechteste Halloween -Segment in der Geschichte der Show. Homer wird durch einen Spinnenbiss gelähmt und kann nur durch Blähungen kommunizieren. Wir haben damals nicht gelacht, und ich bin jetzt zusammen.

Das ist letztendlich das, was ich von Ihnen verlange, Mr. Groening: Was haben Ihre Charaktere immer noch zu sagen und wer wartet aktiv darauf, es zu hören? Es scheint eine Mischung aus Netzwerkgier oder künstlerischer Hybris zu geben, um Fox zu berücksichtigen, die eine vierjährige Erneuerung der Show gewährt. Ich frage demütig, das Erbe der Show zu bewahren und es nicht über diese Jahre hinauszuziehen. Ich weiß, ich klinge wie Abe Simpson, der eine Wolke anschreit, aber das Vermächtnis ist eine schwierige Sache. Die Ausdauer der Show ist bewundernswert, aber wie eine Band, die immer peinlichere Alben veröffentlicht, nachdem die Magie weg ist, hat Commerce eine einst große Sache überschattet. Geben Sie der Familie und den Fans den würdevollen Schließen, den jeder verdient.

Dein Kumpel,

Drew Fortune