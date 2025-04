Jack Black hat einen Billboard -Rekord buchstäblich auf die kürzeste Weise gebrochen. „Steve’s Lava Chicken“, eine 34-Sekunden-Strecke von Ein Minecraft -Filmhat über die Hot 100 debütiert. Dabei hat es die Platte für das kürzeste Lied gebrochen, um sogar die Singles-Charts zu knacken und den zuvor Rekordhalter, Kid Cudis 37-Sekunden-Zwischenstrecke „Beautiful Trip“, zu entthront.

„Steve’s Lava Chicken“ hat diese Woche auf Platz 77 auf der Billboard Hot 100 gespielt. Die Strecke kommt in einer Szene, in der Steve (von Black gespielt) seine Mitreisenden (seine Costars in Danielle Brooks, Jason Momoa, Emma Myers und Sebastian Hansen) auf dem, was passiert, mit Lava kocht. Die Crew schaut verwirrt zu, wie schwarze diese wenigen, kurze Bars singen: „La-La-La-Lava, Ch-chicken/Steves Lava-Hühnchen/Ja, es ist lecker wie die Hölle/ooh, Mamacita, jetzt ringst du die Bell/knusprig und saftig, jetzt bist du ein Snack. Black trifft übrigens ein hohes Falsett für diese letzte Linie.

Dies ist nicht Blacks erster Auftritt in der Singles -Charts – oder sein erster Song, der mit einer Adaption für Videospielfilme verbunden ist. Im Jahr 2023 „Peaches“ von „Peaches“ von Der Super Mario Bros. -Film Erreichte Nr. 56 auf den heißen 100.

Verwandte Video

Lehnen Sie sich in das Meme -würdige Momente von Ein Minecraft -FilmWarner Bros. kündigte an, dass in Kinos in ganz Nordamerika eine Reihe von „Block Party“ -Schirschen stattfinden wird, um das Publikum zu ermutigen, so wild zu sein, wie sie wollen. Gehen Sie nach Fandango, um nach einer Blockparty -Screening in Ihrer Nähe zu suchen, wenn Sie ohne Hemmungen „Steves Lava -Hühnchen“ möchten.

Hören Sie sich „Steves Lava Chicken“ an (oder vier) und besuchen Sie dann erneut Folge’s b Bewertung von Ein Minecraft -Film.

https://www.youtube.com/watch?v=41o_mydqxtu