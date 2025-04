Warner Bros. hat sich entschieden, sich in die luddy, gen Z-Brennerfahrung vieler zu beugen Minecraft Movie Vorführungen, indem Sie spezielle „Block Party Edition“ -Bildschirms ankündigen, die die Teilnahme des Publikums fördern.

Die Shows beginnen am 2. Mai in ganz Nordamerika und laden die Fans ein, zusammen mit ihren Lieblingsmomenten aus dem Blockbuster -Hit zu reden oder zu singen. „Sie kennen die Momente“, heißt es in der Ankündigung. „Du kennst die Zeilen. Du liebst die Songs! Jetzt ist es Zeit, sich zu lösen, laut zu lachen und diese Texte wie ein wahrer Diamantstierfan zu gründen.“

Sehen Sie, wohin Sie Tickets bekommen können Ein Minecraft -Film: Block Party Edition! Hier.

Seit dem Eröffnungswochenende des Films hat ein viraler Trend junge Kinogänger in bestimmten Momenten geschrien und geworfen, z. B. als Jack Black schreit: „Ich bin Steve!“ Es gibt auch ein „Hühnchenjockey“ -Meme, in dem sich ein Baby Zombie auf den Rücken eines Huhns fällt.

Dies hat dazu geführt, dass einige Theater Warnungen gegen ein solches Verhalten veröffentlichen und von Kinogängern eine gemischte Reaktion gezogen haben, aber es half auch dazu, ein Rekord-Eröffnungswochenende für eine Anpassung eines Videospielfilms zu fördern.

„Es ist lustig, weil ich denke, dass es nur buchstäblich Popcorn jubelt und wirft, was für mich so lustig ist, dass Polizisten Popcorn gerufen werden“, sagte Regisseurin Jared Hess zu Unterhaltung wöchentlich. „Es ist großartig, besonders wenn die Leute auf die Schultern ihrer Freunde klettern und aufeinander stehen und für diese Momente jubeln. Es ist wie diese verrückte Vorfreude. Aber Mann, ich bin nur froh, dass die Leute Erinnerungen mit ihren Freunden und Familien machen.“

Basierend auf dem gleichnamigen Videospiel, Ein Minecraft -Film Die Stars Jack Black neben Jason Momoa, Danielle Brooks, Emma Myers, Jennifer Coolidge und mehr. Es hält bisher die größte inländische Abendkasse von 2025 und hat bisher 380 Millionen US -Dollar. International hat der Film 815 Millionen US -Dollar erzielt.