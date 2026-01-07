(Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende enthält kleinere Spoiler über das Serienfinale von Fremde DingeStaffel 5, Folge 8, „The Rightside Up“.)

Wie Millionen von Zuschauern miterlebten, spielten einige Prince-Songs eine Schlüsselrolle im Serienfinale Fremde Dingeaber an bestimmten Punkten im kreativen Prozess hätte diese Ehre Led Zeppelin oder Pink Floyd zuteil werden können.

„When Doves Cry“ und „Purple Rain“ waren in der letzten Folge der Netflix-Serie große Sticheleien, was an sich schon eine bedeutende Leistung ist, wenn man bedenkt, wie schwer es ist, Princes Musik zu klären. Wie Musikbetreuerin Nora Felder erklärte Vielfaltes gab einen bestimmten Grund, warum sie und Fremde Dinge Die Macher der Serie, die Duffer Brothers, haben sich besonders für diese beiden Songs entschieden.

„Die Duffers haben mich darauf angesprochen, bevor die Szene gedreht wurde“, verriet Felder. „Sie waren sich Songs durchgegangen, ich glaube, sie fragten die Besetzung nach Ideen. Und sie sagten: ‚Dieser hier ist aufgrund der Art und Weise, wie die Szenen aufgebaut werden, etwas kniffliger: Wir brauchen etwas, vorzugsweise aus dem Jahr 1987 – aber es könnte auch von früher sein – die Songs müssen vom selben Künstler sein; und der erste Song muss die A- oder B-Seite eines Albums dieses Künstlers beginnen und der zweite Song muss die A- oder B-Seite dieses Albums beenden.“

Die B-Seite des Albums Lila Regenwas gekrönt wurde FolgeIn der Liste der 100 größten Alben aller Zeiten ist „When Doves Cry“ der erste Titel und „Purple Rain“ der letzte Titel.

Trotzdem gab Felder zu, dass sie sich mit der Idee von Led Zeppelin oder Pink Floyd beschäftigt hatte, bevor sie sich für Prince entschied. „Ich sage nicht, dass Led Zeppelin nicht entstanden ist – ich habe es mit Led Zeppelin versucht, aber es hat nicht funktioniert, weil ich an ‚Stairway to Heaven‘ gedacht habe und es keine erste und letzte Situation (ein Titel auf der Seite eines Albums) war.“

Sie fuhr fort: „Und ich dachte vielleicht an Pink Floyd mit ‚The Wall‘, aber ich kann mich nicht erinnern, ob das richtige Lied ein Ende war oder nicht. Ich weiß nicht, wie oft ich das durchgemacht habe: Ein Lied würde funktionieren und das andere nicht.“

Während weder Zeppelin noch Floyd aktiv sind, können Fans den Zeppelin-Sänger Robert Plant diesen Frühling auf einer US-Tournee mit seiner Band Saving Grace erleben. Und wenn Ihnen Pink Floyd lieber ist, hat der weltweit führende Tribute-Act Brit Floyd eine Nordamerika-Tour im Jahr 2026 geplant, die im Februar beginnt.

So wie es aussieht, hat die Musik von Prince dank der weltweiten Streams einen enormen Anstieg erlebt Fremde Dinge Finale.