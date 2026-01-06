Berichten zufolge befindet sich Sebastian Stan in Gesprächen über einen Wechsel vom MCU zum DCU mit einer Rolle in Der Batman: Teil II.

Der Schauspieler, der in Filmen wie Bucky Barnes/The Winter Soldier spielt Blitze* und das Kommende Avengers: Weltuntergangschließt sich Marvel-Kollegin Scarlett Johansson bei der Überkreuzung der Franchises an. Derzeit sind weder Stan noch Johanssons Rollen bekannt, obwohl viele Fanseiten vermuten, dass ersterer ein starker Harvey Dent/Two-Face abgeben würde. Er scheint jedoch zu alt zu sein, um als Robin besetzt zu werden.

Nach erheblicher Verzögerung Der Batman: Teil II Die Dreharbeiten werden voraussichtlich im Frühjahr beginnen und eine Veröffentlichung im Oktober 2027 ist geplant. Robert Pattinson wird als Caped Crusader zurückkehren, wobei Regisseur Matt Reeves neben Mattson Tomlin auch das Drehbuch schreibt. Zu den weiteren Stars, die aus dem Original von 2022 zurückkehren, gehören voraussichtlich Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Jeffrey Wright (James Gordon) und Colin Farrell (Der Pinguin). Derzeit scheint es unwahrscheinlich, dass Zoë Kravitz ihre Rolle als Catwoman wiederholen wird.