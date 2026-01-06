Stars Hollow wird diesen Mai charmanter und gemütlicher aussehen als je zuvor, wenn Warner Bros. die komplette Serie von veröffentlicht Gilmore Girls auf Blu-ray. Die neue 28-Disc-Box enthält alle sieben Staffeln der Amy Sherman-Palladino-Dramedy, einschließlich jeder Tasse Kaffee, die die großmäulige Lorelei (Lauren Graham) und jeden einzelnen von Rorys (Alexis Bledel)s schrecklichen Freunden trinkt.

Kaufen Sie Gilmore Girls Blu-Ray-Box-Set

Das Box-Set wird nicht enthalten Gilmore Girls: Ein Jahr im Lebendie vierteilige Miniserie, die 2016 die überlebende Besetzung für Netflix wieder vereinte. Das ist wohl eine gute Sache, denn sein Ende ist eines der schlechtesten Serienfinals aller Zeiten. Für diejenigen, die sich jedoch komplett fühlen: Ein Jahr im Leben ist bereits auf Blu-ray erhältlich.

Das Komplette Gilmore Girls Das Boxset kann ab sofort über Amazon vorbestellt werden, bevor es am Dienstag, den 5. Mai, erscheint. Weitere Informationen finden Sie in Mary Sirokys Überlegungen zu den anhaltenden herbstlichen Kräften der Serie, egal zu welcher Jahreszeit.

