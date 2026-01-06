Governors Ball hat sein Line-up für 2026 vorgestellt, mit Lorde, A$AP Rocky, Stray Kids, Kali Uchis, Jennie und Baby Keem an der Spitze. Weitere bemerkenswerte Acts in diesem Jahr sind Geese, KATSEYE, Clipse, Major Lazer, Pierce the Veil, Wet Leg, Blood Orange, 2hollis, Amyl & the Sniffers, Freddie Gibbs & the Alchemist, The Dare, Turnover, Audrey Hobert und Japanese Breakfast.

Außerdem spielen Dominic Fike, The Beths, Fcukers, Del Water Gap, Mariah the Scientist, Hot Mulligan, Ravyn Lenae, Confidence Man, Jane Remover, Wisp, Arcy Drive, King Princess, Flipturn, Snow Strippers, Thee Sacred Souls, Holly Humberstone, Rachel Chinouriri, Radio Free Alice, Hemlocke Springs, After, Lexa Gates, Hannah Jagadu, Slayyyter und mehr.

Der Governors Ball 2026 findet vom 5. bis 7. Juni statt und kehrt an seinen Veranstaltungsort im Flushing Meadows Corona Park in Queens, New York City, zurück. Tickets für das Festival werden zunächst über einen SMS-Vorverkauf erhältlich sein, der am Donnerstag, 8. Januar, von 10:00 bis 11:00 Uhr EST läuft; Melden Sie sich hier für den SMS-Vorverkauf an. Dieser Vorverkauf ist die einzige Chance, Tickets zum niedrigsten Preis zu ergattern. Tickets werden nach dem Vorverkauf am Donnerstag, dem 8. Januar, um 11:00 Uhr EST zu einem erhöhten Preis an die breite Öffentlichkeit verkauft.

Gov Ball bietet für 2026 verschiedene 3-Tages- und 1-Tages-Pässe an, darunter die Stufen GA, GA+, VIP und Cabana. Auch die Boxenbesichtigung wird zurückkehren und die gleichen Annehmlichkeiten wie die VIP-Stufe bieten, jedoch mit einem speziellen Zuschauerbereich an der Vorderseite aller drei Bühnen. Urlaubspläne sind verfügbar und Bewohner von Queens in der Für die Postleitzahlen 11368, 11355, 11375 und 11367 erhalten Sie eine Ermäßigung von 15 % auf Pässe. Weitere Ticketdetails, einschließlich der Preise, finden Sie hier.