Der dritte Teaser-Trailer für Avengers: Weltuntergang ist online gegangen und zeigt einige klassische Marvel-Charaktere, die ihr MCU-Debüt geben. Professor Xavier von Patrick Stewart kehrt nach seiner „Cameo“-Rolle in zurück Doctor Strange im Multiversum des Wahnsinns, während Ian McKellens „Magneto“ und James Marsdens „Cyclops“ zum ersten Mal erscheinen.

Nun haben wir das Vorhergehende nicht behandelt Weltuntergang Teaser, denn ehrlich gesagt ist „wir bringen alte Charaktere zurück, aber jetzt mit Kindern“ nicht besonders interessant. Aber die X-Men? War sehr hier dafür.

Der Teaser enthält durchgehend einen Monolog von Magneto. „Der Tod kommt für uns alle, das ist alles, was ich mit Sicherheit weiß“, sagt er. „Die Frage ist nicht, ob Sie bereit sind zu sterben; die Frage ist, wer Sie wären, wenn Sie Ihre Augen schließen würden?“

Wir erhalten dunkle Einblicke in die heruntergekommene X-Mansion, bevor Xavier in einer dunkelblauen Jacke mit dem sofort erkennbaren roten X herausrollt. Als Königsschachfigur – ein ikonisches Symbol aus dem Original X-Men Trilogie – schwebt in der Luft, jemand nimmt seine Hand. Es stellt sich heraus, dass es sich um Magneto, den alten Freund von Prof. Offensichtlich vom Krieg zerrissen, nimmt er sein Visier ab und entfesselt eine gewaltige optische Explosion in Richtung Himmel, als hinter ihm ein Paar riesiger Metallbeine in Sicht kommt – ein Sentinel!

Die Integration der X-Men in die MCU ist eines der am meisten erwarteten Elemente von Avengers: Weltuntergang. Wir werden sehen, wie sie mit dem verschmelzenden Multiversum umgehen, wenn der Film am 18. Dezember 2026 in die Kinos kommt.

Joe und Anthony Russo (Avengers: Infinity War Und Endspiel) kehrt als Regisseur zurück, während andere X-Charaktere zurückkehren, darunter Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romign (Mystique), Kelsey Grammer (Beast) und Channing Tatum (Gambit). Ryan Reynolds (Deadpool) wird gemunkelt, aber nicht bestätigt.

Zu den früheren MCU-Stars, die voraussichtlich auftreten werden, gehören (tief durchatmen) Chris Hemsworth (Thor), Chris Evans (Steve Rogers), Robert Downey Jr. (Doctor Doom), Tom Hiddleston (Loki), Anthony Mackie (Sam Wilson/Captain America), Paul Rudd (Ant-Man), Sebastian Stan (Bucky/Winter Soldier), Danny Ramirez (Falcon), Florence Pugh (Yelena Belova), David Harbour (Red Guardian), Hannah John-Kamen (Ghost), Wyatt Russel (US-Agent), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Letitia Wright (Shuri/Black Panther), Tenoch Huerta Mejía (Namor), Winston Duke (M’Baku), Simu Liu (Shang-Chi), Pedro Pascal (Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Invisible Woman), Ebon Moss-Bacrach (The Thing), Joseph Quinn (Human Torch).

Als ob diese Besetzung nicht groß genug wäre, besteht immer die Chance, dass noch mehr Marvel-Charaktere Teil des Eventfilms und/oder seiner Fortsetzung sein werden. Avengers: Secret Warserscheint am 17. Dezember 2027.