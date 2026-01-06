Das Jahr 2025 endete mit dem Serienfinale von Fremde Dingeein epischer Abschluss der Netflix-Science-Fiction-Serie, dessen Qualität ziemlich dürftig war. Das Besondere an „The Rightside Up“ war jedoch, dass es trotz aller Hektik und Handlungslücken relativ im Einklang mit der Serie als Ganzes wirkte und viel Herzblut in den Abschied von der großen Besetzung an Charakteren steckte. Kurz gesagt: Es war nicht das schlechteste Serienfinale aller Zeiten, wie jeder gesehen hat Wie ich deine Mutter traf, Game of Thronesoder Dallas werde es dir sagen.

Wenn man die schlimmsten letzten Episoden in der Fernsehgeschichte betrachtet, ist die Folge Die Mitarbeiter diskutierten mehrere Shows mit kontroversen Schlussfolgerungen, darunter Verloren, Die Sopranistinnen, St. Anderswo, Wahres Blut, Kartenhaus, SherlockUnd Seinfeld. Für alle gab es gute Gründe, darüber nachzudenken, doch diese Finals waren nicht ganz so enttäuschend wie die unten genannten. Diese Enden hinterließen nicht nur einen sauren Geschmack beim Publikum, sie beschädigten auch das Erbe ihrer Shows grundlegend.

— Liz Shannon Miller

Leitender Unterhaltungsredakteur

(Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende enthält Spoiler für die aufgeführten Shows.)

Verwandtes Video