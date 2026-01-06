Im Frühjahr 2025 Folge’s Mary Siroky tauchte tief in den Niedergang der musikalischen Gäste in Late-Night-Talkshows ein, mit Jimmy Kimmel Live Booker Mac Burrus sagt: „Musik hatte bei uns Priorität Jimmy Kimmel vom ersten Tag an.“ Bei der ABC-Talkshow könnten sich die Dinge jedoch ändern Der Hollywood-Reporter berichtet, dass die Musikbuchungen für die Show künftig auf zwei pro Woche sinken werden.

Der THR Der Artikel nennt keinen konkreten Grund dafür, warum die Show ihre Herangehensweise an die Musik ändert, und bestätigt, dass die Show die gleiche Länge wie zuvor behalten wird. Die Nachricht kommt als bevorstehendes Ende Die Late Show mit Stephen Colbert wird die Möglichkeiten für Bands und Künstler in der späten Nacht weiter einschränken. Kimmels Vertrag wurde bis 2027 verlängert, was bedeutet, dass es für Künstler wie The Pretty Reckless und De La Soul noch einige Möglichkeiten gibt, landesweit ins Rampenlicht zu rücken.