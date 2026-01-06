<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Walker Scobell gewöhnt sich immer noch an den Gedanken, dass sein „wirkliches Leben“ und sein Percy-Jackson-Leben nicht im gleichen Tempo verlaufen. Der Schauspieler, am besten bekannt als das Gesicht von Percy Jackson und die Olympionikenspricht mit Kyle Meredith über die Rückkehr für eine größere, schmerzvolle zweite Staffel der Disney+-Serie, über die Bewältigung der seltsamen Zeitschleife zwischen Dreharbeiten und Veröffentlichungsterminen und darüber, wie es ist, zu erkennen, dass das Publikum eine Version von dir sieht, die nicht mehr ganz existiert. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie bekommen.

Rückblickend sagt Scobell, dass er sich nicht zwanghaft zwischen den Staffeln vorbereitet habe, sondern sich stattdessen dafür entschieden habe, sein Leben zu leben und erfrischt zurückzukommen. „Wenn ich etwas filme, ist das alles, woran ich denke“, erklärt er. „Wenn ich das nicht tue, lasse ich es irgendwie komplett fallen … Seltsamerweise war das die beste Vorbereitung, die ich hätte machen können.“ Diese Distanz half ihm, mit klarerem Kopf zu Percy zurückzukehren, auch wenn es erschütternd ist, frühere Episoden später anzusehen. „Wenn es herauskommt, ist man ein völlig anderer Mensch“, sagt er und weist darauf hin, wie lange sich die Nachbearbeitung hinziehen kann. „Für alle anderen ist das neu, und für Sie ist es schon seit Jahren eine Sache.“

Dieses Schleudertrauma-Gefühl überträgt sich auch auf andere Projekte, darunter Blick durchs Wasserin dem Scobell mit Michael Douglas zusammengebracht wird, was, wie er scherzhaft behauptet, der Auslöser für den Ruhestand des Schauspielers gewesen sein könnte. „Ich glaube wirklich, dass er meinetwegen beschlossen hat, in den Ruhestand zu gehen“, lacht Scobell und erinnert sich, wie er Douglas mit Fragen überschüttet hat, während er tagelang zusammen auf einem Boot gefangen war.

Zurück in der Percy-Welt steigert Staffel 2 die körperlichen Anforderungen mit ausgedehnter Stunt-Vorbereitung, langen Nächten und ganzen Sequenzen, die es nie in die Endfassung schaffen. „Man muss immer 100 % sein“, sagt er. „Man weiß nie, was am Ende zum Kanon wird.“

Hören Sie, wie Walker Scobell darüber spricht Percy Jackson und die OlympionikenStaffel 2 (und eine Vorschau auf Staffel 3 mit Kate McKinnon) und mehr in der neuen Folge oben oder im Video unten. Bleiben Sie über die neuesten Folgen auf dem Laufenden, indem Sie folgen Kyle Meredith mit… auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform; Schauen Sie sich außerdem alle Serien im Consequence Podcast Network an.

Percy Jackson und die Olympioniken Staffel 2 wird jetzt auf Disney+ gestreamt.

