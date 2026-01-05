Der National Popcorn Day kehrt am Montag, dem 19. Januar, zurück und bietet Kinobesuchern bei großen Ketten wie AMC, Cinemark und Regal begrenzte Sonderangebote und Rabatte.

Cinemark Theatres bietet wohl das beste Angebot, da Gäste am 18. und 19. Januar für 5 US-Dollar ihren eigenen Eimer füllen können. Die meisten Behälter sind auf 400 Unzen begrenzt (das Äquivalent von zwei extragroßen Popcorns), aber dank einer besonderen Partnerschaft können sie zum gleichen Preis auch einen offiziellen 5-Gallonen-Eimer (oder 640 Unzen) von Lowe’s füllen. In der Zwischenzeit verteilt Regal ein kostenloses großes Popcorn an jeden, der in einem Filmkostüm ankommt, und AMC-Theaterbesucher können sich unbegrenzt Nachfüllungen in jeder Größe sichern.

Wenn Sie Hilfe bei der Entscheidung benötigen, was Sie im Kino sehen möchten, sehen Sie sich unsere Liste der besten Filme des Jahres 2025 an.