Marc Maron entscheidet sich dafür, seinen Dauerbrenner zu beenden WTF-Podcast nach 16 Jahren markierte einen Wandel in der Popkulturlandschaft. Aber nur weil er die Garage schließt, heißt das nicht, dass seine Stimme leiser wird. Er äußert sich immer noch zu Wort, teilt immer noch seine Meinung und erzählt immer noch einige der witzigsten und ergreifendsten Comedy-Stoffe, die man auf der Bühne sehen wird. Als FolgeMaron, der Komiker des Jahres, setzt sich mit uns zusammen, um die Entwicklung seines komödiantischen Stils, seinen Ansatz zur Balance zwischen liberalen und konservativen Standpunkten und seine Ansichten über die sich verändernde Landschaft der digitalen Kultur und ihre Auswirkungen auf die Komödie zu besprechen.

Holen Sie sich hier Marc Maron-Tickets

Maron, der nie vor seiner Meinung zurückschreckt, hat einige treffende Worte für die Austin-Comedy-Szene gefunden, die, wie er es ausdrückt, „dieses Publikum geschaffen hat, das in erster Linie keine Comedy-Fans war, und dieses neue Brot pseudoradikalisierter Comedy-Fans rund um Anti-Woke-Comedy geschaffen hat.“ Während er klarstellt, dass auch er in seiner fast 40-jährigen Karriere einige „falsche Witze“ gemacht hat, erklärt er, dass es bei seiner Kritik ausschließlich um Comedy und nicht um Politik geht. „Das Interessante an der Komödie und das Tolle daran ist, dass sie aus einer Vielzahl von Stimmen besteht, die sowohl verletzlich als auch wütend sind“, sagt er. „Und da passierte genau dieses Ding, wo sie waren … das letzte Wort darüber zu übernehmen, was Comedy ist, und es war ziemlich nuanciert und sehr abgedroschen im Hinblick auf die Wiederholung von zwei oder drei Ideen, die hauptsächlich rechte Diskussionsthemen waren. Deshalb habe ich das getan: Es war für Comedy, nicht für mich, nicht für die Linke. Es war für Comedy.“

Was seine eigene Komödie angeht, spricht Maron ganz offen über die Gestaltung des Sets für sein neuestes Stand-up-Special: In Panik geraten. Insbesondere spricht er davon, „die Liberalen für ihre Eigenheiten zur Rede zu stellen“, um das Gleichgewicht herzustellen. „Ich habe den Ton dieses Materials eine Woche zuvor geändert“, sagt er. „Mir wurde klar, dass es sehr schwer ist, aus der Tiefe herauszukommen, besonders wenn es um moralisch-liberale oder fortschrittliche Politik geht – um nicht selbstgerecht zu klingen. Als ich mich dem ersten Stück widmete, änderte ich buchstäblich den Ton … Eine Woche zuvor wurde mir ein großer Satz aus der Sondersendung zugestellt, nachdem ich mich mit der Balance zwischen dem liberalen Denken und unseren eigenen Schwächen und Eigenheiten beschäftigt hatte. Und dann der Satz, der besagt: ‚Wir nerven den durchschnittlichen Amerikaner.‘ „In den Faschismus“, das geschah eine Woche vor der Sonderveranstaltung, Alter.“

Sehen Sie sich das vollständige Interview oben (oder auf YouTube) an, um zu erfahren, was Marc Maron sonst noch über den Stand der Komödie, das Riyadh Comedy Festival und mehr zu sagen hat. Lesen Sie auch unsere vollständige Titelgeschichte zum Komiker des Jahres und den Rest unseres Geschäftsberichts 2025.

Maron hat einige Tourdaten in Planung, Tickets könnt ihr hier erwerben.