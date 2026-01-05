Wann Der Pitt Staffel 2 feiert Premiere, es ist der 4. Juli und das Pittsburgh Trauma Medical Center bereitet sich auf die Folgen vor, wenn man bedenkt, was bei den Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag alles schiefgehen kann. Zehn Monate sind seit der Achterbahnfahrt der ersten Staffel vergangen, als Dr. Robby (Noah Wyle) mit einer 15-stündigen Schicht in der Notaufnahme zu kämpfen hatte, die allerlei medizinische Dramen beinhaltete, und jetzt braucht Dr. Robby eine Pause. Doch bevor er sein geplantes Sabbatical antreten kann, steht ihm noch ein Arbeitstag bevor. Und es wird brutal sein.

Der PittDie erste Staffel von HBO erhielt viel Aufmerksamkeit für eine mutige und innovative Strategie, die auf der Vergangenheit basiert: Obwohl es sich um eine Streaming-Serie handelte, wurden diese 15 Episoden wöchentlich auf HBO Max uraufgeführt, was dazu beitrug, das Interesse und die Dynamik des Publikums zu steigern, während die Serie über Monate hinweg lief. Es war auch eine längere Staffel als die meisten Streaming-Shows, mit altmodischen Fernsehqualitäten, die dazu beitrugen, dass die Freshman-Show die Emmys-Dominanz erlangte.

Erfolg auf dieser Ebene kann zu neuem Druck führen, aber Staffel 2 zeigt keine Anzeichen dieser Art von Stress. Stattdessen haben der Schöpfer R. Scott Gemmill und die Autoren der Serie (zu denen auch Wyle gehört) auf der Grundlage der ersten neun Episoden, die den Kritikern zur Verfügung gestellt wurden, alle Aspekte der ersten Staffel beibehalten, die dazu beigetragen haben, dass die Serie so gut ankam, und gleichzeitig gerade genug neue Elemente hinzugefügt, um den Eindruck zu erwecken, dass sich die Serie ständig weiterentwickelt. Kurz gesagt: Was die besten Serien bewirken, insbesondere nach einer herausragenden ersten Staffel.

Da die Handlung an einem Nationalfeiertag spielt, an dem die meisten Menschen trinken und dumme Dinge tun, kommt es zu einer ganzen Reihe neuer medizinischer Notfälle, darunter ein konkurrierender Hot-Dog-Esser mit schweren Verdauungsstörungen und ein tragisches Feuerwerksunglück. Doch so viel Spaß die Show auch macht, wenn sie uns mit explosiven Körperflüssigkeiten zum Würgen bringt („große Saison für Arschkram“, schrieb ich einem Kritikerkollegen, während ich sie sah), sie steuert weiterhin ihren eigenen Ton mit der Präzision eines Formel-1-Rennfahrers und schaltet mit professioneller Leichtigkeit in ein herzzerreißendes Drama.

Gelegentlich endet die letzte Zeile einer Szene vielleicht etwas zu melodramatisch, aber die Serie verdient Lob dafür, dass sie ihr Thema so ernst nimmt, wie sie es tut. Auch thematisch ist es eine schwere Saison, in der es um Einwanderungsfragen, die unmöglichen Kosten der Gesundheitsversorgung und die Tragödie der Sucht geht. In einer Episode wird das Publikum sehr ausführlich durch alle Schritte geführt, die mit der Verabreichung eines Vergewaltigungssets verbunden sind, mit einer unglaublichen Leistung der Emmy-Gewinnerin der ersten Staffel, Katherine LaNasa, die einmal mehr bestätigt, dass Krankenschwester Dana die Krankenschwester ist, die jeder an seinem Krankenbett verdient.

Das Pitt-Personal hat zwischen Staffel 1 und 2 einige Veränderungen erlebt, darunter den stillen Abgang von Dr. Heather Collins von Tracy Ifeachor (im Dialog kurz erwähnt) und die Hinzufügung einiger neuer studentischer Ärzte. Außerdem wird Sepideh Moafi als Dr. Baran Al-Hashimi vorgestellt, der neue Assistenzarzt, der Dr. Robby ersetzt, während er während seines Sabbaticals mit dem Motorrad durch das Land fährt: Dr. Al-Hashimi hat einige große Ideen, wie Technologie, insbesondere KI, die Arbeitsabläufe von Ärzten verbessern kann (trotz der Nachteile).

Erfreulicherweise sind die Neulinge der ersten Staffel immer noch da, mit etwas mehr Erfahrung, aber nicht weniger charmant: Isa Briones, Taylor Dearden, Gerran Howell und Shabana Azeez dabei zuzusehen, wie sie ihre jeweiligen Patienten mit ihren einzigartigen Standpunkten behandeln, ist eine Erinnerung daran, dass großartige Charaktere schon immer der Kern großartigen Fernsehens waren.

Das ist die große Stärke von Der Pitt – Auch wenn die Show von Wyle geleitet wird, handelt es sich tatsächlich um ein Ensemblestück, bei dem unzählige Schauspieler in einer Episode jeweils mindestens einen kurzen Moment Zeit haben, um zu glänzen. Der Zaubertrick besteht darin, wie schnell es so vielen Charakteren gelingt, bei der ersten Vorstellung aufzutauchen, eine Alchemie aus Besetzung, Drehbuch und Schauspiel, die dazu führt, dass sich diese Notaufnahme wie ein echter und lebendiger Ort anfühlt.

Im Mittelpunkt dieser Show steht das klare Bewusstsein, dass diejenigen, die das Pitt zur Behandlung aufsuchen, möglicherweise einen der erdbebenreichsten Tage ihres Lebens erleben. Ein Patient sagt, als er über den Streit nachdenkt, den er mit seiner Frau hatte, kurz bevor beide bei einem Autounfall verletzt wurden: „Sie denken, alles sei so wichtig – und dann sehen Sie es.“ Für diejenigen, die dort arbeiten, sind diese Traumata jedoch tragischerweise Alltag. Eine Folge von Der Pitt Manchmal fühlt es sich an, als würden ein Dutzend Minidramen gleichzeitig ablaufen, jedes auf seine eigene Art tiefgründig oder amüsant. Alles hinterlässt zumindest eine kleine Wirkung.

Mit seinem geerdeten Ton und einem sehr unaufdringlichenGreys Anatomy-ähnliche Allergie gegen Nadeltropfen, Der Pitt stellt sowohl eine Neuerfindung des medizinischen Drama-Genres dar als auch eine Erinnerung daran, warum das Genre jahrzehntelang so dominant im Rundfunkfernsehen war. Die Schuld gegenüber dem Original ER bleibt unberechenbar (etwas ER Die Witwe des Schöpfers Michael Crichtons prüft derzeit eine Klage. Noch Der PittDie Weiterentwicklung des Vorgängers hat zu etwas Modernem, Fesselndem und Wesentlichem geführt. Ja, Sie müssen eine Woche warten, um jede neue Folge anzusehen. Ja, es wird sich lohnen.

Der Pitt Premiere der zweiten Staffel am Donnerstag, 8. Januar, auf HBO Max. Wöchentlich erscheinen neue Episoden. Schauen Sie sich den Trailer unten an.