Die Schauspielerin Evangeline Lilly sagt, sie habe einen Hirnschaden erlitten, nachdem sie während einer Reise nach Hawaii Anfang des Jahres ohnmächtig geworden sei und mit dem Gesicht voran auf einem Felsbrocken gelandet sei.

„Das Urteil steht fest … Ich habe durch meine (traumatische Hirnverletzung) einen Hirnschaden. Es ist beruhigend zu wissen, dass mein kognitiver Verfall nicht nur in der Perimenopause auftritt, und es ist beunruhigend zu wissen, was für ein harter Kampf es sein wird, zu versuchen, die Defizite umzukehren“, sagte der Verloren schrieb die Schauspielerin am 2. Januar in einem Instagram-Post.

In einem aufgezeichneten Video erläuterte sie ihren Zustand und sagte, dass Gehirnscans bestätigten, dass „fast jeder Bereich in meinem Gehirn mit einer verminderten Kapazität funktioniert“. Sie fügte hinzu: „Aber jetzt ist es meine Aufgabe, mit den Ärzten der Sache auf den Grund zu gehen und dann mit der harten Arbeit zu beginnen, das Problem zu beheben, worauf ich mich nicht freue, weil ich das Gefühl habe, dass harte Arbeit alles ist, was ich tue. Aber das ist in Ordnung.“

Verwandtes Video

Als sich der Unfall auf Hawaii im vergangenen Frühjahr zum ersten Mal ereignete, schrieb Lilly in einem Substack-Beitrag über die „Ohnmachtsanfälle“, die sie seit ihrer Kindheit erlebt hatte. Sie sagte, sie habe schon lange geglaubt, an Hypoglykämie zu leiden, aber spätere Blutuntersuchungen schienen das auszuschließen. Mittlerweile ist sie „zu der Überzeugung gekommen, dass dieses ‚Auschecken‘ darauf zurückzuführen ist, dass meine kleine Seele an ihre Grenzen dessen stößt, was ihrer Meinung nach in diesem Leben zu bewältigen ist, und dass sie sozusagen ‚das Gebäude verlässt‘. Oder ‚verlässt den Fleischeranzug‘, könnte man es besser ausdrücken.“