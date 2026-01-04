Obwohl sich James-Bond-Filme inzwischen vollständig im Besitz von Amazon MGM Studios befinden und von diesen kontrolliert werden, waren sie in den letzten Monaten unregelmäßig auf Prime Video oder anderen Streaming-Diensten verfügbar. Ab dem 15. Januar werden jedoch 26 der Kinoabenteuer des legendären britischen Spions mit Sean Connery in der Hauptrolle auf Netflix gestreamt Dr. Nr zum letzten Daniel-Craig-Film, Keine Zeit zum Sterben.

James-Bond-Fans dürfte dort die Zahl 26 aufgefallen sein: Seit den Anfängen der Franchise im Jahr 1962 gab es 25 „offizielle“ James-Bond-Filme, produziert von Eon Pictures. Allerdings spielte Connery in den 1983er Jahren auch die Rolle des Bond Sag nie wieder niedas auf dem Roman basierte Donnerball aber von einer separaten Produktionsfirma produziert und von Warner Bros. vertrieben. Außerdem 1967 eine lose Adaption des Romans Casino Royale wurde als Parodie auf das Spionagefilm-Genre gedreht, mit einer Besetzung unter der Leitung von Peter Sellers als einer von vielen Bonds. Sag nie wieder nie wird in den Bonds-Streams auf Netflix enthalten sein, aber es scheint, dass nur das Jahr 2006 Casino Royale (Wir stellen Craig’s Bond vor) wird es zum Streamen schaffen.

Das Streamen von James Bond auf Netflix ist ein Schritt, der dazu beitragen könnte, etwas Spannung für die Zukunft des Franchise zu erzeugen, da es bis 2028 dauern könnte, bis die Vision des zukünftigen Bond-Regisseurs Denis Villeneuve in die Kinos kommt. Weitere Informationen finden Sie hier FolgeSehen Sie sich die vollständige Rangliste der James-Bond-Filme an und erfahren Sie auch, wo sie auf unserer Liste der besten Actionfilm-Franchises aller Zeiten gelandet sind.

