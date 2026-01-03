Nennen wir es den Kate Bush Bump: Nachdem „Purple Rain“ und „When Doves Cry“ von den Duffer Brothers im Serienfinale von verwendet wurden Fremde DingeDie Spotify-Streaming-Statistiken für die beiden legendären Prince-Tracks sind im Jahr 2026 explodiert.

Laut den von Spotify veröffentlichten Daten verzeichnete „Purple Rain“ zwischen dem 31. Dezember (dem Jahr) einen Anstieg der weltweiten Streams um 243 % Fremde Dinge Finale uraufgeführt) und 1. Januar 2026. Darüber hinaus verzeichnete der Song einen 577 %igen Anstieg beim Streaming durch Nutzer der Generation Z, die ihn hoffentlich nicht zum ersten Mal hörten. „When Doves Cry“ verzeichnete kleinere, aber ähnliche Ergebnisse: eine 200-prozentige Steigerung der weltweiten Streams, mit einer 128-prozentigen Steigerung speziell für die Generation Z. Das Feature sorgte auch für ein erhöhtes Interesse am Prince-Katalog insgesamt und führte zu einem Anstieg des weltweiten Streamings um 190 %.

Ohne auf Spoiler zum Serienfinale einzugehen: „When Doves Cry“ und „Purple Rain“ spielten in „The Rightside Up“ eine Schlüsselrolle und unterstrichen eine wichtige Actionszene sowie einen emotionalen Abschied. „Wir wussten, dass wir einen epischen Nadelstich brauchten, und so viele Ideen wurden herumgeworfen“, sagte Ross Duffer gegenüber Tudum von Netflix. „Ich denke, es gibt nichts Epischeres als Prince.“

Verwandtes Video

Insbesondere „Purple Rain“ zu bekommen, war keine sichere Sache, da der Nachlass von Prince nur sehr selten eine Lizenzierung dieses Liedes zulässt. Aber im Laufe seiner fünfjährigen Laufzeit Fremde Dinge hat eine Erfolgsbilanz darin, Hits der 80er-Jahre zu aktuellen Chartstürmern zu machen, was durch den enormen Erfolg von „Running Up that Hill“ nach seiner Veröffentlichung in Staffel 4 veranschaulicht wird. Wie Matt Duffer es ausdrückte: „Dank Kate Bush konnten wir die Rechte (an ‚Purple Rain‘) erwerben.“

Prince war nicht der einzige hochkarätige Künstler, der im Serienfinale zu sehen war – schauen Sie sich unseren Soundtrack-Guide an Fremde Dinge Staffel 5 für eine vollständige Aufschlüsselung. Die komplette Serie wird jetzt auf Netflix gestreamt.