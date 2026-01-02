Sabrina Carpenter und Miss Piggy schließen sich in einem neuen Teaser-Trailer zu Seth Rogens kommendem Film zusammen Die Muppet-Show Wiederaufnahme, Premiere am 4. Februar auf Disney+ und ABC. Der 30-sekündige Clip wurde während ausgestrahlt Dick Clarks rockiger Silvesterabend und folgt einer noch kürzeren Vorschau, die Disney+ letzten Monat uraufgeführt hat.

„Kermit, Miss Piggy und die geliebte Muppet-Gang sind mit einem brandneuen Sonderereignis zurück“, heißt es in der offiziellen Logline. „Musik, Comedy und jede Menge Chaos sind vorprogrammiert, wenn die Muppets mit ihrem ganz besonderen Gast, Sabrina Carpenter, erneut die Bühne des ursprünglichen Muppet Theatre betreten!“

Die Wege der ikonischen Paarung kreuzten sich kürzlich im November, als Carpenter Miss Piggy während des Konzerts der Sängerin in der Crypto.com Arena in Los Angeles „verhaftete“.