(Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende enthält Spoiler bis zum Serienfinale von Fremde DingeStaffel 5, Folge 8, „The Rightside Up“.)

Fremde Dinge musste enden, wohl lange vor Staffel 5. Es gab nur so viel neue Mythologie, die diese Serie erforschen konnte, so viele neue Charaktere, die sie vorstellen konnte. Seine wirkungsvollsten Qualitäten, wie die Anziehungskraft seiner jungen Besetzung und die nostalgischen Elemente seiner Kulisse, waren seit einiger Zeit stark im Verfall. Das Serienfinale „The Rightside Up“ war also spannend, weil es zumindest die Garantie beinhaltete, dass (der größte Teil) dieses Abenteuers bis zum Ende des Abspanns abgeschlossen sein würde. Ja, es würde über zwei Stunden dauern, aber zu wissen, dass ein Ende bevorsteht, war ehrlich gesagt eine Erleichterung.

Das Serienfinale zeigte zwar viele der stärkeren Qualitäten der Serie, schaffte es aber auch, so viele der größten Mängel der Netflix-Show auf einmal zu beseitigen. Unbeholfenes Schauspiel. Noch umständlicheres CGI. Mehrere Fälschungen, die uns dazu manipulieren, zu glauben, dass eine Figur tatsächlich sterben könnte. Schreckliche Perücken. Und ein Abschluss, der eine gute Botschaft und eine positive Ausstrahlung hatte, aber viel, viel zu lange auf sich warten ließ.

Staffel 5 hatte einen vielversprechenden Start, vor allem dank einiger Versatzstücke mit viel Schwung: Die Hawkins-Bande dabei zu beobachten, wie sie gemeinsam das Upside Down durchsucht und in eine Militäranlage einbricht, verdeutlicht die Stärken der Besetzung und erinnert das Publikum daran, wie viel Spaß diese Charaktere zusammen machen können.

Auf die ersten vier Episoden folgte jedoch Band 2, in dem die Handlung technisch vorangetrieben wurde, allerdings nur auf möglichst langsame Weise, wobei sich mehrere Erzählungen über mehrere Episoden hinwegzogen. Diese drei Episoden ließen Zeit für einige große Charaktermomente, wie Nancy (Natalia Dyer) und Jonathan (Charlie Heaton), die das Ende ihrer Beziehung forderten – obwohl die Szene in ihrer Umsetzung so verwirrend war, dass die Duffer Brothers buchstäblich eine Erklärung dazu abgeben mussten Menschen Dies bestätigt, dass diese beiden verrückten Kinder Schluss gemacht haben. Effektive Geschichtenerzähler müssen in der Regel keine Handlungsstränge erläutern Menschen.

Band 2 lief im Wesentlichen auf a hinaus viel Aufbau, gekrönt von einer ausgedehnten Coming-out-Szene für Will Byers (Noah Schnapp) – alles bereitet die Bühne für die erste Stunde und 20 Minuten von „The Rightside Up“. Abgesehen von einer Änderung der Aufzeichnungen zur Auslösung der Klimabombe verlief der Plan weitgehend wie erwartet. Okay, es gab eine Wendung von im wahrsten Sinne des Wortes gigantischer Natur: Die Beteiligung des Mind Flayer in einer Kaiju-ähnlichen Riesenkrabbenform, die im Wesentlichen als süße Fahrt für Vecna ​​(Jamie Campbell Bower) und die von ihm entführten Kinder diente, zumindest bis ein vielschichtiger Angriff unserer mutigen, weltrettenden Teenager dieser übernatürlichen Bedrohung ein Ende setzte.

Fremde Dinge hat sich dem immer ein wenig spirituell verpflichtet gefühlt Ausländer Franchise, die uns zu der freizügig axtschwingenden Joyce (Winona Ryder) führt, die ihr sagt: „Geh weg von ihr, du Schlampe!“ Moment mit „Du hast mit der falschen Familie gevögelt.“ Brauchten wir wirklich die vielen, vielen Rückblenden zu all dem Trauma, das diese Charaktere dank der bald kopflosen Vecna ​​erlitten haben? Vielleicht nicht. Aber es hat geholfen, die Idee zu verbreiten, dass das große Übel nach all der Zeit endlich wirklich verschwunden ist.

Und kurz nachdem Vecna ​​getötet wurde, gelingt es der Bande, den Zusammenbruch des Wurmlochs auszulösen, was zum Verschwinden von „The Upside Down“ und zu zwei der größten Nadelstiche des Finales führt: Ausgestattet mit der Kraft, die damit einhergeht, Kate Bush zu einem Erfolg an der Spitze der Charts gemacht zu haben, konnte sich die Show zwei ikonische Prince-Tracks sichern.

Obwohl Ross Duffer gegenüber Tudum sagte: „Ich glaube, es gibt nichts Epischeres als Prince“, schien die Verwendung von „When Doves Cry“ nicht mit diesem narrativen Moment übereinzustimmen, und als Hintergrund für den tränenreichen Abschied von Eleven (Millie Bobby Brown) und Mike (Finn Wolfhard) war „Purple Rain“ eher ablenkend als bedeutsam für ihre Geschichte.

Die Wahl der Musik ist nicht der einzige Grund, warum dieser scheinbar seismische Höhepunkt im Moment völlig ins Stocken geriet Fremde Dinge ist im wahrsten Sinne des Wortes die Serie, die weinte, wenn es darum ging, ihre Charaktere in große Gefahr zu bringen. Denken Sie an die Montage in Staffel 5, Folge 4, in der die Möglichkeit angedeutet wird, dass Hopper (David Harbour) sich mit C-4 in die Luft sprengt, oder an die Szene zu Beginn des Finales, in der Steve (Joe Keery) ausrutscht und in den Tod zu stürzen scheint – ein Schwarzschnitt, der dem Geschehen etwas künstliches Adrenalin verleiht, bevor er sofort von Jonathan gerettet wird.

Es gab sie so viele Szenen wie diese gab es im Laufe der Geschichte der Serie, und daher hatten nur sehr wenige davon tatsächlich echte Konsequenzen. Els Verschwinden rief also keine emotionale Reaktion hervor, abgesehen davon, dass es das Finale der ersten Staffel auf sehr reale Weise wiederverwertete – vor allem, weil noch über 40 Minuten des Finales übrig waren. Genügend Zeit für eine weitere Wendung.

Das weiterhin ungeklärte Schicksal von Eleven war schließlich die letzte große Wendung der Serie: Nachdem Upside Down verschwunden ist, springt die Episode 18 Monate vor den High-School-Abschluss der Party (ja, das ist das Publikum). Trotzdem werden gebeten zu glauben, sie seien Teenager). Und irgendwie, wie durch ein Wunder, ruiniert nichts Übernatürliches die Feierlichkeiten.

Robin (Maya Hawke), Steve, Nancy und Jonathan, die zu diesem Anlass die Stadt besuchen, beschließen alle, näher beieinander zu bleiben. Hopper und Joyce verloben sich. Dustin (Gaten Matarazzo) rebelliert bei der Abschlussfeier mit einer Rede darüber, wie „Wenn man Menschen kennenlernt, die anders sind als man selbst, erfährt man mehr über sich selbst“, eine These, die diese Show mehr hätte zeigen können als nur den gelegentlichen Anflug von Interesse am Erkunden. Und die Kinder beenden das Ganze mit einer letzten Partie Dungeons and Dragons im Wheeler-Keller.

Die Duffers können einer weiteren Montage nicht widerstehen, in der es um die Zukunft der Hauptcharaktere der Serie geht: Max (Sadie Sink) und Lucas (Caleb McLaughlin) leben glücklich bis ans Ende ihrer Tage, Dustin lernt weiter und hängt mit Steve zusammen, Will entdeckt die New Yorker Schwulenszene und Mike … wird Schriftsteller. Wenn Ihnen Mike, der Geschichten erzählt, die von den letzten fünf Staffeln inspiriert wurden, irgendwie bekannt vorkommt, liegt das vielleicht daran, dass Sie das Serienfinale von gesehen haben Die Dick Van Dyke Show, 30 Rock, Game of Thronesdas Original Roseanne, Gilmore Girls…

Mikes letzte Geschichte der Serie ist das Happy End, das er für Eleven entworfen hat: Eine gewagte Flucht mit Hilfe der sterbenden Kali (Linnea Berthelsen) und ein Leben in einer Kleinstadt, in der sie frei und sicher vor jedem sein kann, der sie für schändliche Zwecke missbrauchen will. Es ist eine schöne Geschichte und genauso glaubwürdig wie alles andere, was in dieser Serie passiert ist.

Die emotionale Belastung, die es mit sich bringt, wenn man den ursprünglichen Parteimitgliedern (und Max) dabei zusieht, wie sie ihre D&D-Ordner ins Regal stellen, ist echt, denn man kann leicht sentimental werden, wenn man über Charaktere nachdenkt, die man neun Jahre lang beobachtet hat. Ja, das ist nur im Verlauf von fünf Staffeln und 42 Episoden der Fall, aber die Zuschauer haben diese Kinder im Laufe der Jahre im wahrsten Sinne des Wortes auf der Leinwand aufwachsen sehen. Jetzt haben sie den Keller verlassen und eine neue Generation ist an ihre Stelle getreten.

Was auch immer als nächstes kommt Fremde Dinge Universum, es wird nie die gleiche Wirkung haben wie die erste Staffel im Jahr 2016; Ein unerwarteter Sommerhit, der jungen Teenagern Charaktere bescherte, mit denen sie sich identifizieren konnten, und älteren Leuten einen starken Hauch von Nostalgie verschaffte. Die Entwicklung der Show zum Popkultur-Phänomen war eine heikle Angelegenheit, aber sie bewies, dass selbst in der zerrütteten Streaming-Landschaft immer noch Monokultur-Momente möglich waren. Geschichten könnten uns immer noch vereinen. Selbst in seiner schwerfälligsten und dichtesten Form Fremde Dinge hatte eine echte Macht über sein Publikum. Lange nachdem wir vergessen haben, was mit Vecna ​​passiert ist, werden wir uns daran erinnern.

