Oh, sehen Sie sich das an, Donald Trump hat sich wieder geirrt. Nachdem CBS als Gastgeber der Kennedy Center Honors 2025 hohe Einschaltquoten im Fernsehen prognostiziert hatte, erzielte die Übertragung der jährlichen Veranstaltung tatsächlich die niedrigste Zuschauerzahl in der Geschichte Der Hollywood-Reporter.

Nachdem die Ehrungen im Jahr 2024 4,1 Millionen Zuschauer erreichten, zeigten die Nielsen-Daten für die diesjährige Übertragung einen steilen Rückgang: Nur 3,01 Millionen Zuschauer schalteten ein – ein massiver Rückgang von 26 % im Jahresvergleich.

Die Kennedy Center Honors wurden am 7. Dezember abgehalten, um Trumps handverlesene Preisträger zu feiern: KISS, Sylvester Stallone, George Strait, Gloria Gaynor und Michael Crawford. Nachdem er die Veranstaltung das letzte Mal, als er im Amt war, komplett ausgelassen hatte, zeigte der ehemalige Reality-TV-Star bei der diesjährigen Zeremonie seine narzisstischen Hände und fungierte als Moderator des Abends.

Verwandtes Video

„Auf Wunsch des Vorstands und fast aller anderen in Amerika bin ich Gastgeber der Veranstaltung“, postete er vor der Fernsehübertragung auf Truth Social.

Sein Flop wurde vorhergesagt, als CBS seine 12-minütige Eröffnungsrede auf nur zwei verkürzte. Trump hatte sogar freundlicher dümmere Worte für einige der Darsteller: „Sie mögen mich wahrscheinlich nicht besonders. Aber ich weiß nur, dass sie groß sind, oder? Wir wollen Größe. Es ist uns egal, ob sie Trump mögen – wir wollen Größe, oder?“

Nun, er wollte Größe und er bekam sie – den größten Kennedy-Center-Flop aller Zeiten. Dies geschah, nachdem Daten Berichten zufolge einen Rückgang der Ticketverkäufe um 40 % und einen Rückgang der Gesamteinnahmen um 50 % zeigten, nachdem Trump im Februar zum Vorstandsvorsitzenden des Kennedy Center „gewählt“ (sprich: sich selbst als diesen ernannt) wurde.

Die Sondersendung wurde am 23. Dezember ausgestrahlt, nur fünf Tage nachdem Trumps handverlesenes Kennedy Center Border of Trustees dafür gestimmt hatte, das einst prestigeträchtige Gebäude in „The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts“ umzubenennen. Während CBS die Namensänderung in einem Eröffnungskommentar und einer Titelkarte bestätigte, ignorierte CBS News Berichten zufolge die Namensänderung in der offiziellen Berichterstattung, weil „für eine offizielle Namensänderung eine Zustimmung des Kongresses erforderlich wäre.“

Der einzige Nachteil daran, Zeuge einer weiteren großen Trump-Katastrophe zu werden? In Trumps Beitrag „Truth“ vor der Show wurden seine Anhänger gefragt, ob sie „möchten, dass ich die Präsidentschaft verlasse, um ‚Moderator‘ zu einem Vollzeitjob zu machen?“ wenn es ihm gut ging. Basierend auf diesen Zahlen sieht es so aus, als würde er seinen Job behalten – leider.