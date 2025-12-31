Gemeinschaft Regisseur Jay Chandrasekhar hat Licht auf den Vorfall von 2012 geworfen, bei dem Chevy Chase am Set der Show das N-Wort benutzte, und auf die daraus resultierenden Folgen, die an die Presse weitergegeben wurden.

In der kommenden CNN-Dokumentation Ich bin Chevy Chase und du nicht (über MENSCHEN) sprach Chandrasekhar davon, „in der Nacht, in der Chevy Chase gefeuert wurde, dabei zu sein und Regie zu führen Gemeinschaft” und der anschließende „Zusammenbruch“ des Schauspielers, nachdem die Nachricht durchgesickert war Der Hollywood-Reporter.

Kaufen Gemeinschaft auf Blu-ray

„Ich weiß, dass es zwischen (Chevy und Yvette Brown) eine Geschichte rund um das Rennen gab, und sie stand auf und stürmte da raus“, sagte Chandrasekhar. „Chevy stürmt davon, also meint der Produzent: ‚Wir brauchen Yvette in der Szene, oder?‘ Ich sage: „Ja, sie ist in der nächsten Szene.“ Und er sagt: ‚Nun, sie wird nicht herauskommen, es sei denn, Chevy entschuldigt sich bei ihr.‘“

Verwandtes Video

Als Chase jedoch zum Set zurückkehrte, täuschte er seine Unschuld vor und behauptete, er habe „nichts“ zu Brown gesagt.

„Er sagt: ‚Weißt du, ich und Richard Pryor, ich nannte Richard Pryor immer das N-Wort, und er nannte mich immer den Honky, und wir liebten uns‘“, erinnerte sich Chandrasekhar, als Chase sagte. „Und ich denke: ‚Ich weiß, Mann, ich liebe diesen Teil.‘ Ich sagte: „Wissen Sie, können wir uns bitte kurz entschuldigen?“ Er fragt: ‚Wofür?‘“

Nachdem die Dreharbeiten abgeschlossen waren, THR habe eine Geschichte über einen „rassistischen Vorfall“ am Set veröffentlicht, fügte Chandrasekhar hinzu. Dies führte zu Chases „völligem Zusammenbruch“, als die Besetzung wieder in Produktion ging.

Chandrasekhar sagte, Chase sei „auf das Set gestürmt und fragte: ‚Wer hat mich verarscht?‘“ … „Meine Karriere ist ruiniert!“ Ich bin ruiniert!‘ Es ist sozusagen ein totaler Zusammenbruch. ‚Fickt euch alle!‘“ Der Regisseur fügte hinzu, dass Chase „danach nie mehr zurückgekommen ist.“

Produktion von Gemeinschaft wurde nach dem Vorfall gestoppt und Chase war Berichten zufolge gezwungen, sich zu entschuldigen. Zu der Zeit, THRIn dem Bericht heißt es, dass Chase während einer Szene mit Brown und Donald Glover das N-Wort benutzte, um seine Frustration über die Regie seiner Figur Pierce Hawthorne zum Ausdruck zu bringen, obwohl er die Verunglimpfung nicht auf sie persönlich richtete.

Glover öffnete sich jedoch später Der New Yorker im Jahr 2018 über Chases Geschichte des Rassismus auf der Gemeinschaft Satz. Dazu gehörte auch, dass Chase zu Glover sagte: „Die Leute denken, du bist lustiger, weil du schwarz bist.“

Chase seinerseits erzählte CBS Sonntagmorgen im Jahr 2022, dass es ihm „egal“ ist, dass seine ehemaligen Castmates weitermachen Samstagabend Live Und Gemeinschaft hasste es, mit ihm zu arbeiten.

Trotz dieser Behauptung gesteht Chase in der Dokumentation, dass es ihn verletzt hat, dass er nicht dabei war SNL Feier zum 50-jährigen Jubiläum Anfang dieses Jahres.

Ich bin Chevy Chase und du nicht erscheint am 1. Januar.