Isiah Whitlock Jr., Der Draht Schauspieler und häufiger Mitarbeiter von Spike Lee, starb im Alter von 71 Jahren nach kurzer Krankheit, sagten seine Vertreter gegenüber Deadline.

Im Laufe seiner langen und farbenfrohen Filmografie hatte Whitlock kleine Rollen in Goodfellas Und Gremlins 2, stahl Szenen als korrupter Staatssenator Clay Davis in 22 Folgen von Der Draht, und verlieh ihm seine Stimme Autos 3 Und Grand Theft Auto V.

Mit Spike Lee trat er auf Sie hasst mich, 25. Stunde, Red Hook Sommer, Chi-Raq, BlackKkKlansman, Und Da 5 Bloodsund entwickelte ein universelles Markenzeichen für „Sheeeeeit“, seine Aussprache von Scheiße. Er sagte 2008, dass er dies von seinem Onkel Leon übernommen habe.

Whitlock wurde in South Bend, Indiana, geboren und trat in so unterschiedlichen Komödien auf wie Cagney & Lacey, Veep, Und Chappelles Show, plus dramatischere Wendungen Euer Ehren Und Die Residenz, in dem er im Jahr 2025 in acht Episoden zu sehen war. Er trat als mehrere Charaktere auf Recht und Ordnung Franchises.