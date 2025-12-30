Der Schauspieler George Clooney, seine Frau Amal und ihre Zwillinge Ella und Alexander haben von der französischen Regierung die Staatsbürgerschaft erhalten.

Wie AP News berichtet, ist Clooneys „Farm in Frankreich“ seit 2021 ihr Hauptwohnsitz. Clooney erzählte Esquire Als es um seine mittlerweile achtjährigen Zwillinge ging: „Ich machte mir Sorgen darüber, unsere Kinder in LA, in der Kultur Hollywoods, großzuziehen. Ich möchte nicht, dass sie sich Sorgen um Paparazzi machen. Ich möchte nicht, dass sie mit den berühmten Kindern anderer verglichen werden.“

Die Familie lebt in Brignoles in Südfrankreich, wo französische Datenschutzgesetze junge und alte Clooneys vor unbefugtem Fotografieren schützen. Seine Kinder, fügte Clooney hinzu, „sind nicht auf ihren iPads, wissen Sie? Sie essen mit den Erwachsenen zu Abend und müssen ihr Geschirr mitnehmen. Sie haben ein viel besseres Leben.“

Brignoles-Bürgermeister Didier Brémond beschrieb die Clooneys im Gespräch mit dem Sender BFMTV als „eine sehr einfache und sehr zugängliche Familie“. Er sagte, der Schauspieler habe in der Stadt eingekauft und die Eröffnung eines örtlichen Kinos besucht und behauptet, die Entscheidung, französischer Staatsbürger zu werden, zeige Clooneys „Liebe zu unserem Land“.

„Hier möchte er normal leben und das ist es, was er versucht“, sagte Brémond.

Es ist derzeit nicht klar, ob die Clooneys ihre amerikanische Staatsbürgerschaft behielten.

Der neueste Film des Schauspielers, Jay Kellyist einer unserer Lieblingsfilme des Jahres 2025 und kommt jetzt in die Kinos. Als nächstes wird er Berichten zufolge wieder mit Brad Pitt zusammentreffen Ozean ist 14.

