Timothée Chalamet lehnte es ab, ihn zu halbieren Marty Supreme Als es an der Zeit war, eine Ping-Pong-Paddle-Spanking-Szene zu drehen, weigerte er sich, seine Rolle durch einen Stunt-Double beeinträchtigen zu lassen.

Chalamet spielt ein Tischtennis-Wunderkind, das sich mit einer pensionierten Schauspielerin (Gwyneth Paltrow) und ihrem gedemütigten Unternehmer-Ehemann (Haifischbecken Hai Kevin O’Leary, der sein Kinodebüt gibt). O’Leary erzählte Vielfalt dass er, um seinen rachsüchtigen Charakter zu spielen, Chalamet „stundenlang“ verprügelt habe, während Regisseur Josh Safdie etwa 40 Einstellungen bis vier Uhr morgens drehte.

„Als es an der Zeit war, ihn zu schlagen, gab es einen Stunt-Arsch. Es gab einen Double“, sagte O’Leary. „(Chalamet) würde es nicht tun. Er sagte, er würde es selbst tun. Er wollte nicht, dass ein anderer Arsch verewigt wird.“

O’Leary bemerkte, dass beim ersten Versuch ein weicheres Propellerpaddel kaputt ging, was die Verwendung eines echten Paddels erforderlich machte. „Josh (Safdie) sagte: ‚Du musst härter vorgehen’“, erinnert sich O’Leary. „Ich habe ihn wirklich verprügelt.“

Marty Supreme ist einer unserer Lieblingsfilme des Jahres 2025 und kommt jetzt in die Kinos.