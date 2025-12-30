Da das Jahr 2026 immer näher rückt, hat Anthony Hopkins die Botschaft verbreitet, dass man bei der Feier seines 50-jährigen Bestehens in der Nüchternheit darauf achten sollte, nicht zu viel Alkohol zu trinken.

In einem neuen Video, das auf Instagram gepostet wurde, wünschte der zweifache Oscar-Preisträger den Zuschauern ein frohes neues Jahr und gratulierte ihnen, dass sie das Jahr 2026 fast erreicht hatten, bevor er von seinen eigenen Erfahrungen mit Alkohol erzählte.

„Mein einziges Problem war, dass ich zu viel Spaß hatte“, sagte der Schauspieler über seine vergangenen Trinktage. „Heute vor 50 Jahren wäre ich fast umgekommen. Ich fuhr mein Auto in einem betrunkenen Blackout. So war es. Zu diesem Zeitpunkt wurde mir klar, dass ich zu viel Spaß hatte. Das nannte man Alkoholismus.“

Hopkins ermutigte jeden, der mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hat, Hilfe zu suchen. „Also, jeder da draußen, der ein kleines Problem damit hat, zu viel (Alkohol) zu trinken, schaut es euch an“, sagte er. „Weil das Leben viel besser ist. Also habe ich aufgehört. Ohne zu prahlen, bekam ich Hilfe, und heute vor 50 Jahren war es das Ende.“

Zum Abschluss seiner Botschaft dachte Hopkins über seinen bevorstehenden 88. Geburtstag nach. „Ohne ein Spielverderber zu sein, wünsche ich dir nur alles Gute“, sagte er. „Wähle das Leben statt das Gegenteil. Leben, Leben und noch mehr Leben. Ich werde in zwei Tagen auch 88 Jahre alt. Vielleicht habe ich also etwas richtig gemacht, ich weiß es nicht.“

In einem aktuellen New York Times Im Interview erinnerte sich Hopkins an den besonderen Moment, als er den Tiefpunkt erreichte.

„Ich war betrunken und fuhr mein Auto hier in Kalifornien in einem Stromausfall, ohne eine Ahnung zu haben, wohin ich wollte, als mir klar wurde, dass ich jemanden hätte töten können – oder mich selbst, was mir egal war – und mir wurde klar, dass ich Alkoholiker war“, sagte er. „Ich kam zur Besinnung und sagte zu einem meiner Ex-Agenten auf dieser Party in Beverly Hills: ‚Ich brauche Hilfe.‘ Es war genau 11 Uhr – ich schaute auf die Uhr – und das ist das Unheimliche daran: Ein tiefer, kraftvoller Gedanke oder eine tiefe, kraftvolle Stimme sprach aus meinem Inneren zu mir und sagte: „Es ist alles vorbei.“ Jetzt können Sie mit dem Leben beginnen. Und das alles hatte einen Zweck, also vergessen Sie keinen Moment davon.‘“

Trotz seines Alters bleibt Hopkins als Schauspieler aktiv und spielte kürzlich in dem Psychothriller mit Gesperrt Anfang dieses Jahres und das historische Drama 2024 Diejenigen, die sterben werden. Er wird auch im kommenden Film von Guy Ritchie zu sehen sein. Frau und Hund.

Hopkins neue Memoiren, Wir haben es gut gemacht, Jungewurde im vergangenen November veröffentlicht.