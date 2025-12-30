Jack Black brachte den Nickelback-Hit „How You Remind Me“ auf ein neues Niveau und bewarb gleichzeitig seinen neuen Film Anakonda neben Co-Star Paul Rudd.

Der Schauspieler und Sänger fing gerade an, eine wilde Wiedergabe des Liedes zu singen, während er und Rudd mit IMDb sprachen, in einem scheinbar zufälligen Moment, als der Interviewer versuchte, Rudd nach seiner Zeit bei IMDb zu fragen Freunde. Der Witzbold hat ein paar Texte richtig hinbekommen, aber es war größtenteils eine hemmungslose Gesangsdarbietung, bei der Black sich in dem Lied verlor und Rudd mitklatschte.

Danach bestand Black darauf, dass er „ins Koma gefallen“ sei, als er den Nickelback-Klassiker heraufbeschwor. Schauen Sie sich unten an, wie er „How You Remind Me“ (unser Post-Grunge-Song Nr. 2 aller Zeiten) singt, und schauen Sie vorbei Folgeist die Rezension von „Anaconda“, die jetzt im Kino läuft.