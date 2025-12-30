Die in den 1980er Jahren angesiedelte Netflix-Serie Fremde Dingeder diese Woche für die fünfte Staffel zurückkehrt, hatte schon immer ein echtes Gespür dafür, Songs der Ära auszuwählen und ihre Popularität explodieren zu lassen. Das bemerkenswerteste Beispiel dafür war die epische Verwendung von Kate Bushs „Running Up That Hill“ in Staffel 4, aber jede Staffel enthielt einige unerwartete, aber willkommene Stichworte, darunter „Should I Stay or Should I Go“ von The Clash, „Every Breath You Take“ von The Police und „Master of Puppets“ von Metallica.

Lassen Sie uns also mit der Premiere der fünften und letzten Staffel Episode für Episode die wichtigsten Songs aufschlüsseln, die von Musik-Supervisorin Nora Felder und dem Produktionsteam ausgewählt wurden – all die Musik, die Sie vielleicht hören und die nicht von den Komponisten Kyle Dixon und Michael Stein geschrieben wurde. Der Mix umfasst bisher einige bekannte Titel sowie einige neue Künstler, die ihre Werke veröffentlichen Fremde Dinge Debüt. Wird diese Saison für Künstler wie Diana Ross oder Tiffany zu einer Renaissance führen? Man kann nur hoffen. Dieser Leitfaden behandelt derzeit die ersten sieben Episoden von Fremde Dinge Staffel 5 und wird im Dezember mit dem Serienfinale aktualisiert.

(Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende enthält Spoiler für Fremde Dinge Staffel 5 bis Episode 7, „The Bridge“.)

Folge 1: „The Crawl“

Der Zusammenstoß – „Soll ich bleiben oder gehen“

Michael Jackson – „Rockin‘ Robin“

The Psychedelic Furs – „Pretty in Pink“

Diana Ross – „Upside Down“ (Wiederholung für den Abspann)

Kate Bush – „Running Up That Hill“

Verwandtes Video

Staffel 5 beginnt mit der Enthüllung, dass Robin (Maya Hawke) einen neuen Job als lokaler Radio-DJ von Hawkins bekommen hat, und als Autor dieses Leitfadens hatte ich ehrlich gesagt eine Minute lang Angst, dass dies eine … viel zusätzliche Arbeit für mich. Bislang ist Robin jedoch zu sehr damit beschäftigt, gegen das Upside Down anzukämpfen, um viel Zeit in der Kabine zu verbringen, da die meisten ihrer großen Nadelstich-Momente in dieser Folge passieren.

Zunächst taucht jedoch „Should I Stay or Should I Go“ (das Lied, mit dem Will während der ersten Staffel mit Rightside Up kommunizierte) in der Eröffnungsrückblende zum 12. November 1983 wieder auf. Dann, in der „Gegenwart“ – dem 3. November 1987 – hören wir Michael Jacksons Cover von „Rockin‘ Robin“ aus dem Jahr 1972, während Robin eine wertvolle Darlegung liefert, gefolgt von „Pretty in Pink“, einem… nicht ganz so subtile Botschaft für Robins besondere Dame.

Der wichtigste Stichpunkt der Folge ist jedoch Diana Ross‘ Hit „Upside Down“ aus dem Jahr 1980. Die Verwendung dieses Liedes jetzt erinnert daran, wie Wandlung zum Bösen hat bis zur letzten Staffel gewartet, um endlich die Rechte an „Crystal Blue Persuasion“ von Tommy James and the Shondells zu bekommen – man muss die Zurückhaltung respektieren. Auch hier bekommen wir eine schöne lange Anspielung zu sehen, in der Robin damit eine geheime Botschaft an den Rest der Partei überbringt. Und es kommt auch in den Abspann, denn warum nicht?

Schließlich hören wir in dieser Folge ein paar Töne von „Running Up That Hill“, während Lucas (Caleb McLaughlin) am Krankenhausbett von Max (Sadie Sink) sitzt. Es ist jedoch eine sichere Vermutung, dass dies nicht das letzte Mal sein wird, dass wir davon hören.

Folge 2: „Das Verschwinden von Holly Wheeler“

ABBA – „Fernando“

Kate Bush – „Running Up That Hill“

The Chordettes – „Mr. Sandman“ (Abspann)

Wie versprochen ist „Running Up That Hill“ erneut an Max‘ Bett zu sehen, dieses Mal etwas länger, während Lucas Wache hält. Aber der eigentliche Star dieser Episode, was den Soundtrack betrifft, ist ABBAs „Fernando“, den Mrs. Wheeler (Cara Buono) in die Luft jagt, während ein Demogorgon seinen Angriff auf das Wheeler-Haus beginnt, und während des gesamten Angriffs weiterspielt (wobei er an wichtigen Stellen der Szene auf eindringliche Weise verzerrt wird).

Ansonsten gibt es in der gesamten Folge eine Filmmusik, mit Ausnahme der Songauswahl für den Abspann von „Mr. Sandman“, einem Lied aus dem Jahr 1954, das an die Ära erinnern soll, in der der junge Henry Creel (der zukünftige Vecna) aufwuchs. Es ergänzt das unheimliche Ende der Episode, in der Vecna ​​die junge Holly (Nell Fisher) in einer Nachbildung seines Familienhauses willkommen heißt.

Folge 3: „Die Turnbow-Falle“

Freddy Martin – „Jedem das Seine“

Tiffany – „I Think We’re Alone Now“ (Wiederholung für den Abspann)

Yello – „Oh ja“

Episode 3 hält die altmodische Stimmung aufrecht, mit den Big-Band-Klängen von Freddy Martin, der Hollys unangenehmes Frühstück mit „Henry“ begleitet. Doch als er geht, hinterlässt er ein Geschenk für Holly: eine tragbare Stereoanlage und eine Kassette mit „I Think We’re Alone Now“ von Queen Tiffany aus den 80ern – der Hit aus den 80ern war wie geschaffen für eine Sequenz, in der ein junges Mädchen alleine in einem fremden Haus Party macht.

Und wenn wir uns in den 1980er-Jahren befinden und die Leute über Scherzereien im Zusammenhang mit dem Auto reden, dann hat ein Musikmanager natürlich keine andere Wahl, als sich auf den legendären Yello-Titel „Oh Yeah“ zu berufen. Sicherlich, wenn es gut genug wäre Ferris Buellers freier Tagist es gut genug, um Dustin beim Bohren in einen makellosen BMW für die Zwecke der Mission zu begleiten.

Folge 4: „Zauberer“

Die Sherman Brothers – „Higitus Figitus“ (aus Das Schwert und der Stein )

) Elmer Bernstein – „Haupttitel von Die große Flucht „

„ Die Akkorde – „Sh-Boom (Life Could Be a Dream)“

Kate Bush – „Running Up That Hill“

In dieser Folge gibt es viel Action, aber zwischen der Falle eines Demogorgons und einem Massenmassaker auf der Militärbasis gibt es ein paar überraschende Songauswahlen. Zuerst gibt es einen kurzen Clip aus den 1963er Jahren Das Schwert und der Steinmit dem Packlied „Higitus Figitus“, das im Fernsehen läuft, gerade als Debbie Miller, eine von Hollys Klassenkameradinnen, von der Armee erfasst wird. Es ist zugegebenermaßen eine Art Zufallsauswahl (besonders wenn man bedenkt, wo das Lied landet). Folge’s Ranking aller Disney-Songs aller Zeiten).

In Bezug auf einen Film, der sich stärker auf die Handlung bezieht, wenn Robin tief in die Erklärung der Handlung von 1963 eintaucht Die große Flucht Für den Rest des Teams greift der Soundtrack das legendäre Thema des legendären Komponisten Elmer Bernstein auf. Es kommt eigentlich selten vor, dass die Show ein Musikstück wie dieses nicht-diegetisch verwendet, aber in diesem Fall hilft es definitiv, den Moment zu verkaufen.

Später kommt einer dieser klassischen „Du weißt, dass das in der Vergangenheit passiert, weil dieses Lied läuft“ auf den Soundtrack: Die Doo-Wop-Gruppe The Chords nahm 1954 „Sh-Boom (Life Could Be a Dream)“ auf – ein weiteres Jahr mit Wiederholung! – und es gibt sofort den Ton an, während Max auf ihre Reise in Henrys Erinnerungen zurückblickt.

Während Max‘ Rückblenden weitergehen, kehrt auch Kate Bush zurück, wobei das Lied im Soundtrack noch einmal manipuliert wird, um der Gruseligkeit der Situation gerecht zu werden. Ansonsten ist der Rest der Episode größtenteils der Originalmusik gewidmet – die episch genug ist, um dem Moment gerecht zu werden.

Folge 5: „Shock Jock“

Raymond Scott – „Denken Sie an einen Teppich“

Floyd Cramer – „Herz und Seele“

Die beiden wichtigsten Nadelstiche der Episode sind alte Melodien, die in Vecnas Haus zu hören sind, und wenn Sie noch nie von Raymond Scott gehört haben, lohnt es sich, tief in sein Leben einzutauchen: Er ist ein faszinierender Künstler, dessen Musik in über hundert Jahren verwendet wurde Looney Tunes Cartoons im Laufe der Jahre, neben anderen Errungenschaften. Natürlich bleibt „Heart and Soul“ als eines der ersten Duette, die die meisten jungen Musikstudenten lernen, sofort in Erinnerung – umso passender ist es, dass wir es von jemandem auf dem Klavier spielen hören, bevor der Soundtrack übergeht

Außerdem sehen sich Holly und ihre Freundin im Keller den Film an Nightmare on Elm Street 3: Traumkrieger – Patricia Arquettes erster Film und ein sehr passender Film, wenn man die Art von Vecnas Angriffen (und seinen Teint) bedenkt.

Folge 6: „Flucht aus Camazotz“

Kate Bush – „Running Up that Hill“

Fremde Dinge Für diese 75-minütige Folge haben die Komponisten der Serie wirklich viel Arbeit in Anspruch genommen, wobei der einzige große Stichpunkt die Wiederholung von „Running Up that Hill“ ist. Kyle Dixon und Michael Stein machen jedoch auf jeden Fall das Beste daraus und interpretieren den Song noch einmal wunderbar für Max‘ große, inspirierende Rede zum mitreißenden Abschluss der Episode.

Folge 7: „Die Brücke“

Kate Bush – „Running Up that Hill“

Moby – „When It’s Cold I’d Like to Die“ (feat. Mimi Goese)

Butthole Surfers – „Menschliche Kanonenkugel“

Der Austausch zwischen Max und Lucas, als sie aus dem Koma erwacht, ist sehr lustig, vor allem in der vorletzten Folge der Serie: Als Lucas sie fragt, ob sie „Running Up that Hill“ schon satt hat, schüttelt sie den Kopf, aber als sie die Frage auf ihn umdreht, nickt er. (Und fair genug!)

Das könnte tatsächlich ein Serienabschluss über Kate Bush sein. Stattdessen greift der Soundtrack während dieser emotionalen Wiedervereinigung der Charaktere ein weiteres Lied aus seiner eigenen Vergangenheit auf, wenn auch eines, das auch aus der Zukunft dieser Serie stammt: den Moby-Titel „When It’s Cold I’d Like to Die“ von 1995 mit Mimi Goese. Es war bereits in der ersten und vierten Staffel der Serie zu sehen.

Der letzte große musikalische Moment der Folge kommt, als Robin und Mike über die relativen Vorzüge von Butthole Surfers als Soundtrack zur Rettung der Welt debattieren, wobei Mike seine Argumente mit einem Song aus dem Album von 1987 vorbringt Locust-Abtreibungstechniker. (Unglaublich (Titel für ein Album.) Robin plädiert unterdessen für The Replacements, aber wer weiß, ob sich das im Finale auszahlen wird.

Fremde Dinge Die Bände 1 und 2 der 5. Staffel werden jetzt auf Netflix gestreamt und das Serienfinale erscheint am 31. Dezember um 20:00 Uhr ET/17:00 Uhr PT. Dieser Guide wird dann mit den restlichen Songs aktualisiert.