Wenn es einen Filmemacher gibt, der es versteht, Popkultur mit dem Gesamtbild zu verbinden, dann ist es Morgan Neville und sein neuestes Netflix-Projekt. Zusammenbruch 1975könnte sein bisher beunruhigendster sein. Der Regisseur dahinter 20 Fuß vom Ruhm entfernt, Willst du nicht mein Nachbar sein?und Roadrunner schließt sich Kyle Meredith an, um herauszufinden, warum ein einziges Jahr so ​​viel über das Amerika, in dem wir gerade leben, erklären kann. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie bekommen.

Eingerahmt durch die Filme dieser Zeit – von Chinatown Und Hundetag-Nachmittag Zu Kiefer Und Star Wars — Zusammenbruch 1975 behandelt die Mitte der 70er Jahre wie eine psychologische Autopsie eines zerfallenden Landes. Und wenn die Parallelen zum Jahr 2025 ein wenig zu nahe kommen, um sich zu trösten, dann ist das der Punkt.

Für Neville begann die Idee eher beiläufig – ein Gespräch mit Netflix-Chef Ted Sarandos darüber, wie absurd stark die Veröffentlichungsliste von 1975 war –, bevor sie sich zu etwas viel Größerem entwickelte. „Es gibt diesen Schnappschuss von Amerika zu dieser Zeit“, erklärt Neville, „und das Land war unglaublich am Ende und die Filme waren nie besser. Welcher Zusammenhang besteht zwischen diesen beiden Dingen?“ Seine Antwort zieht sich durch den gesamten Dokumentarfilm: Die Filme entkamen nicht der Realität, sie verstoffwechselten sie. Watergate-Paranoia dringt ein ChinatownErnüchterung macht sich breit Nashvilleund der letzte Atemzug von New Hollywood spielt sich ab, kurz bevor die Blockbuster-Ära die Tür zuschlägt. Wie Neville es ausdrückt: „Dies ist wirklich das Ende von New Hollywood, aber auch der Moment, in dem diese Filmemacher erwachsen geworden sind und erstklassige, ausgereifte Filme machen.“

Was macht Zusammenbruch 1975 Das Besondere daran ist, wie bewusst ordentliche Bösewichte oder einfache Lektionen vermieden werden. Neville legt großen Wert darauf, ein Publikum anzusprechen, mit dem er nicht unbedingt einverstanden ist, und das zieht sich schon seit Jahren durch seine Arbeit. „Ich habe mich schon immer mehr dafür interessiert, wie Kultur uns über alle Grenzen hinweg verbindet“, sagt er und fügt hinzu, dass es wichtig ist zu verstehen, warum Persönlichkeiten wie Ronald Reagan Mitte der 70er-Jahre eine große Resonanz fanden, wenn wir verstehen wollen, wie wir wieder hierher gekommen sind. Die Geschichte, so argumentiert er, wiederholt sich nicht nur, sie hallt wider, insbesondere wenn ein Land die psychologischen Veränderungen vergisst, die es beim ersten Mal verändert haben. Oder wie er es unverblümt ausdrückt: Das Amerika der 1970er Jahre erlitt einen „Nervenzusammenbruch“, und wir haben immer noch mit den Nachbeben zu kämpfen.

Hören Sie zu, wie Morgan Neville darüber spricht Zusammenbruch 1975 und mehr in der neuen Folge oben oder indem Sie sich das Video unten ansehen.