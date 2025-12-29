Peppa Pig macht sich auf den Weg über den Großen Teich zu einer großen Frühlingstour. Die Ikone der Kinderunterhaltung hat die „My First Concert“-Tournee mit Auftritten in ganz Nordamerika im Jahr 2026 angekündigt.
Die Tour beginnt am 6. Februar in Silverdale, Washington und umfasst mehr als 50 Shows in Theatern und Kunstzentren in den Vereinigten Staaten und Kanada. Bei den Konzerten spielt ein komplettes Orchester Lieder aus der TV-Show sowie Sketche über die Geschichte der klassischen Musik, gesungen von Peppa und ihrer Familie.
Wie erhalte ich Tickets für Peppa Pigs „My First Concert“-Tour 2026?
Tickets für Peppa Pigs „My First Concert“-Tour 2026 sind an den örtlichen Abendkassen und bei Ticketmaster erhältlich.
Fans können auch über StubHub nach Angeboten suchen oder Tickets für ausverkaufte Shows erhalten, wo Bestellungen durch das FanProtect-Programm von StubHub zu 110 % garantiert sind. StubHub ist eine Zweitmarkt-Ticketing-Plattform und die Preise können je nach Nachfrage höher oder niedriger als der Nennwert sein.
Was ist Peppa Pigs „My First Concert“-Tour?
Peppa Pigs „My First Concert“-Tournee bringt die beliebte Kinderfigur von Februar bis April 2026 auf Bühnen in ganz Nordamerika. Bei den Aufführungen spielt ein komplettes Orchester Lieder aus der beliebten TV-Serie, während Peppa und ihre Familie Sketche über die Geschichte der klassischen Musik präsentieren.
Die über 50 Termine umfassende Tour macht Halt in Theatern und darstellenden Künsten in Städten wie Tacoma, Portland, Las Vegas, San Diego, Denver, Dallas, Chicago, Toronto, Pittsburgh, Philadelphia, Boston, Orlando und Miami und vielen anderen.
Die Tour geht einher mit einer neuen Zusammenarbeit zwischen Peppa Pig und Baby Shark mit dem Titel „Baby Shark x Peppa Pig (Dance Remix)“, die anlässlich des 10-jährigen Jubiläums von Baby Shark veröffentlicht wird.
Was sind die Tourdaten von Peppa Pig für 2026?
Peppa Pig „Mein erstes Konzert“ Tour 2026 Termine:
02/06 – Silverdale, WA @ Central Kitsap PAC
02/07 – Tacoma, WA im Pantages Theater
02/09 – Abbotsford, BC @ Abbotsford Center
02/10 – Portland, OR @ Arlene Schnitzer Concert Hall
02/11 – Bend, OR @ Tower Theater
14.02. – Walnut Creek, CA @ Lesher Center for the Arts
15.02. – Folsom, Kalifornien @ Harris Center
18.02. – Burbank, Kalifornien @ Luther Burbank Center for the Arts
20.02. – Modesto, Kalifornien im Gallo Center
21.02. – Las Vegas, NV @ The Smith Center
22.02. – San Diego, CA @ UC SD Artpower
25.02. – Ogden, UT @ Browning Center an der WSU
26.02. – Grand Junction, CO @ Avalon Theater
28.02. – Beaver Creek, CO @ Vilar PAC
01.03. – Denver, CO @ Boettcher Concert Hall
03.03. – Albuquerque, NM @ Popejoy Hall
03/06 – Galveston, TX im Grand 1894 Opera House
03/07 – Dallas, TX @ The Majestic Theater
03/08 – Tyler, TX @ UT Tyler Cowan Center
03/10 – Lawrence, KS @ Lied Center of Kansas
12.03. – Anderson, IN @ Paramount Theater
13.03. – Dubuque, IA @ Five Flags Center
14.03. – St. Louis, MO @ Stifel Theater
15.03. – Skokie, IL @ North Shore Center for the Performing Arts
18.03. – Interlochen, MI im Corson Auditorium
19.03. – Bay Harbor, MI @ Great Lakes Center for the Arts
20.03. – Clinton Township, MI @ Macomb Center
21.03. – Toronto, ON @ Meridian Hall
22.03. – Pittsburgh, PA @ Heinz Hall
24.03. – Richmond, KY @ Eastern Kentucky University Center for the Arts
25.03. – Portsmouth, OH @ Vern Riffe Center for the Arts
26.03. – State College, PA @ Eisenhower Auditorium
27.03. – York, PA im Pullo Center
28.03. – Brookville, NY @ Tilles Center for the Performing Arts
29.03. – Newark, NJ @ NJPAC
31.03. – Scranton, PA @ Scranton Cultural Center
04/01 – Red Bank, NJ @ Count Basie Center for the Arts
04/02 – Portsmouth, NH @ The Music Hall
04/03 – Worcester, MA @ Hanover Theater
04/04 – Philadelphia, PA @ Miller Theater
04/07 – Newberry, SC @ Newberry Opera House
04/08 – Greensboro, NC @ Steven Tanger Center for the Performing Arts
04/09 – Sandy Springs, GA @ Sandy Springs Performing Arts Center
04/11 – Fairfax, VA @ George Mason Center for the Arts
12.04. – Norfolk, VA beim Virginia Arts Festival in der Chrysler Hall
13.04. – Baltimore, MD @ Joseph Meyerhoff Symphony Hall
16.04. – Jacksonville, FL @ Florida Theater
17.04. – Orlando, FL @ Dr. Phillips Center for the Performing Arts
18.04. – Peachtree City, GA im FRED Amphitheater
19.04. – Auburn, AL @ Gogue Performing Arts Center
21.04. – Oxford, AL @ Oxford PAC
24.04. – Fort Lauderdale, FL @ The Parker
25.04. – Miami, FL @ Dennis C. Moss Cultural Arts Center)