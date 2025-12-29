Peppa Pig macht sich auf den Weg über den Großen Teich zu einer großen Frühlingstour. Die Ikone der Kinderunterhaltung hat die „My First Concert“-Tournee mit Auftritten in ganz Nordamerika im Jahr 2026 angekündigt.

Die Tour beginnt am 6. Februar in Silverdale, Washington und umfasst mehr als 50 Shows in Theatern und Kunstzentren in den Vereinigten Staaten und Kanada. Bei den Konzerten spielt ein komplettes Orchester Lieder aus der TV-Show sowie Sketche über die Geschichte der klassischen Musik, gesungen von Peppa und ihrer Familie.

Wie erhalte ich Tickets für Peppa Pigs „My First Concert“-Tour 2026?

Tickets für Peppa Pigs „My First Concert“-Tour 2026 sind an den örtlichen Abendkassen und bei Ticketmaster erhältlich.

Fans können auch über StubHub nach Angeboten suchen oder Tickets für ausverkaufte Shows erhalten, wo Bestellungen durch das FanProtect-Programm von StubHub zu 110 % garantiert sind. StubHub ist eine Zweitmarkt-Ticketing-Plattform und die Preise können je nach Nachfrage höher oder niedriger als der Nennwert sein.

Was ist Peppa Pigs „My First Concert“-Tour?

Peppa Pigs „My First Concert“-Tournee bringt die beliebte Kinderfigur von Februar bis April 2026 auf Bühnen in ganz Nordamerika. Bei den Aufführungen spielt ein komplettes Orchester Lieder aus der beliebten TV-Serie, während Peppa und ihre Familie Sketche über die Geschichte der klassischen Musik präsentieren.

Die über 50 Termine umfassende Tour macht Halt in Theatern und darstellenden Künsten in Städten wie Tacoma, Portland, Las Vegas, San Diego, Denver, Dallas, Chicago, Toronto, Pittsburgh, Philadelphia, Boston, Orlando und Miami und vielen anderen.

Die Tour geht einher mit einer neuen Zusammenarbeit zwischen Peppa Pig und Baby Shark mit dem Titel „Baby Shark x Peppa Pig (Dance Remix)“, die anlässlich des 10-jährigen Jubiläums von Baby Shark veröffentlicht wird.

02/06 – Silverdale, WA @ Central Kitsap PAC

02/07 – Tacoma, WA im Pantages Theater

02/09 – Abbotsford, BC @ Abbotsford Center

02/10 – Portland, OR @ Arlene Schnitzer Concert Hall

02/11 – Bend, OR @ Tower Theater

14.02. – Walnut Creek, CA @ Lesher Center for the Arts

15.02. – Folsom, Kalifornien @ Harris Center

18.02. – Burbank, Kalifornien @ Luther Burbank Center for the Arts

20.02. – Modesto, Kalifornien im Gallo Center

21.02. – Las Vegas, NV @ The Smith Center

22.02. – San Diego, CA @ UC SD Artpower

25.02. – Ogden, UT @ Browning Center an der WSU

26.02. – Grand Junction, CO @ Avalon Theater

28.02. – Beaver Creek, CO @ Vilar PAC

01.03. – Denver, CO @ Boettcher Concert Hall

03.03. – Albuquerque, NM @ Popejoy Hall

03/06 – Galveston, TX im Grand 1894 Opera House

03/07 – Dallas, TX @ The Majestic Theater

03/08 – Tyler, TX @ UT Tyler Cowan Center

03/10 – Lawrence, KS @ Lied Center of Kansas

12.03. – Anderson, IN @ Paramount Theater

13.03. – Dubuque, IA @ Five Flags Center

14.03. – St. Louis, MO @ Stifel Theater

15.03. – Skokie, IL @ North Shore Center for the Performing Arts

18.03. – Interlochen, MI im Corson Auditorium

19.03. – Bay Harbor, MI @ Great Lakes Center for the Arts

20.03. – Clinton Township, MI @ Macomb Center

21.03. – Toronto, ON @ Meridian Hall

22.03. – Pittsburgh, PA @ Heinz Hall

24.03. – Richmond, KY @ Eastern Kentucky University Center for the Arts

25.03. – Portsmouth, OH @ Vern Riffe Center for the Arts

26.03. – State College, PA @ Eisenhower Auditorium

27.03. – York, PA im Pullo Center

28.03. – Brookville, NY @ Tilles Center for the Performing Arts

29.03. – Newark, NJ @ NJPAC

31.03. – Scranton, PA @ Scranton Cultural Center

04/01 – Red Bank, NJ @ Count Basie Center for the Arts

04/02 – Portsmouth, NH @ The Music Hall

04/03 – Worcester, MA @ Hanover Theater

04/04 – Philadelphia, PA @ Miller Theater

04/07 – Newberry, SC @ Newberry Opera House

04/08 – Greensboro, NC @ Steven Tanger Center for the Performing Arts

04/09 – Sandy Springs, GA @ Sandy Springs Performing Arts Center

04/11 – Fairfax, VA @ George Mason Center for the Arts

12.04. – Norfolk, VA beim Virginia Arts Festival in der Chrysler Hall

13.04. – Baltimore, MD @ Joseph Meyerhoff Symphony Hall

16.04. – Jacksonville, FL @ Florida Theater

17.04. – Orlando, FL @ Dr. Phillips Center for the Performing Arts

18.04. – Peachtree City, GA im FRED Amphitheater

19.04. – Auburn, AL @ Gogue Performing Arts Center

21.04. – Oxford, AL @ Oxford PAC

24.04. – Fort Lauderdale, FL @ The Parker

25.04. – Miami, FL @ Dennis C. Moss Cultural Arts Center)