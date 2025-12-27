Anfang dieses Monats traf Donald Trumps handverlesenes Kuratorium des Kennedy Center die unglückliche, wenn auch nicht überraschende Entscheidung, den einst prestigeträchtigen Veranstaltungsort in „The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts“ umzubenennen. Der Komiker und Aktivist Toby Morton sah den Schritt jedoch bereits aus weiter Ferne und kaufte bereits im August die Domains „trumpkennedycenter.org“ und „trumpkennedycenter.com“.

„Als Trump Anfang des Jahres damit begann, den Vorstand des Kennedy Centers zu entkernen, dachte ich: ‚Ja, dieser Name steht auf dem Gebäude‘“, sagte Morton Die Washington Post.

Morton, der zuvor an Projekten wie gearbeitet hat South Park Und Verrücktes Fernsehenist nun alleiniger Eigentümer der beiden neu wertvollen Domains. Beide sind derzeit über GoDaddy geparkt und zeigen zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels automatisch generierte syndizierte Inhalte an, obwohl Morton angedeutet hat, dass er die Websites in naher Zukunft ordnungsgemäß live schalten wird.

Verwandtes Video

„(Was sie jetzt zeigen) ist kein absichtlicher Inhalt meinerseits und wird verschwinden, sobald die Domains auf aktives Hosting verwiesen werden“, sagte er USA heute.

Morton hat solche Stunts zur Gewohnheit gemacht, insbesondere wenn es darum geht, legitim klingende Domain-Namen zu ergattern, um verschiedene Politiker und Organisationen zu verspotten. Zu den früheren Zielen zählen unter anderem Marjorie Taylor Greene, Andrew Cuomo, Joel Osteen, Robert F. Kennedy Jr. und Greg Abbott. Auf seiner Instagram-Seite bezeichnet er sich selbst als „Schöpfer antifaschistischer Websites“.

Laut Morton war die Resonanz bisher „überwältigend positiv“, wie er es beschrieb USA heute.

„Ich habe eine große Anzahl von Nachrichten von Kreativen, Autoren, Designern und Künstlern erhalten, die mir angeboten haben, einen Beitrag zu leisten und dabei zu helfen, das, was als nächstes kommt, zu verbessern“, schrieb er. „Dieser Enthusiasmus prägt die Richtung der kommenden Website, die sich direkt auf Trumps Narzissmus, seine Markenimpulse und die umfassenderen kulturellen Implikationen konzentrieren wird, die sich aus der Verbindung seines Namens mit Institutionen ergeben, die bürgerlich und nicht persönlich sein sollten.“

Um dieses Gefühl zu verstärken, teilte Morton auf Instagram mit, dass „ein paar langjährige Helden“ von ihm jetzt „still an Bord“ seien. Außerdem schloss er mit einer ergreifenden Botschaft ab: „PROTIPP: Legen Sie sich vielleicht nicht mit einer Institution wie dem Kennedy Center an? Die Unterstützung wächst. Schauen Sie sich diesen Bereich an.“

Derzeit bleibt die offizielle Website des Kennedy Center weiterhin kennedy-center.org, obwohl Trumps Name oben auf der Seite prominent hervorgehoben ist.

Während Morton nicht an der letzten Staffel von gearbeitet hat South Parkdie Show hat auch Trumps lächerliche Possen ins Visier genommen. Schauen Sie sich unsere Bewertungen für an South Park Sehen Sie sich hier die Folgen der 27. und 28. Staffel an und sehen Sie, wo die Serie auf unserer Liste der besten Serien des Jahres 2025 landete.