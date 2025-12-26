Seit 1993 sendet der britische Sender Channel 4 an jedem Weihnachtstag die sogenannte „Alternative Christmas Message“ und lädt im Laufe der Jahre eine Reihe von Gästen ein, Ansprachen zu halten. Für die Ausgabe 2025 ging diese Ehre an niemand geringeren als Jimmy Kimmel, der über sein turbulentes Jahr nachdachte, einen Überblick über die aktuelle politische Landschaft gab und einige brisante Worte an Donald Trump richtete.

Nachdem Kimmel mit einem Witz darüber begonnen hatte, ob die Menschen in Großbritannien wüssten, wer er sei, sagte Kimmel weiter, dass es „aus der Perspektive des Faschismus“ ein wirklich großartiges Jahr gewesen sei und dass „hier die Tyrannei boomt“.

„Vielleicht haben Sie in Ihren bunten Zeitungen gelesen, dass der Präsident meines Landes mich am liebsten zum Schweigen bringen würde, weil ich ihn nicht so verehre, wie er gerne verehrt werden möchte“, sagte er und verwies auf die kurze, politisch motivierte Suspendierung Jimmy Kimmel Live! Anfang dieses Jahres. „Die amerikanische Regierung drohte mir und dem Unternehmen, für das ich arbeite, und plötzlich waren wir nicht mehr auf Sendung. Aber dann, wissen Sie, was passiert ist? Ein Weihnachtswunder geschah. Nun, es war September, es war ein Septemberwunder. Aber der Feiertag scheint jedes Jahr immer früher zu kommen, nicht wahr?“

„Wir haben gewonnen, der Präsident hat verloren, und jetzt bin ich wieder jeden Abend auf Sendung und verpasse dem mächtigsten Politiker der Welt einen wohlverdienten Blödsinn“, fügte er hinzu. „Das ist ein Wort, richtig, ich habe es richtig verwendet?“

Kimmel schloss schließlich mit einer vorsichtig optimistischen Stimmung, in der er davon ausging, dass die Vereinigten Staaten „zurückkommen“ würden, und bat das britische Publikum um Geduld, Verständnis und die Beachtung unserer Warnungen. Lesen Sie unten eine Abschrift von Kimmels vollständiger Ansprache.

Erst vor ein paar Wochen bot Kimmel dem amerikanischen Publikum einen ähnlichen Abschluss zum Jahresende an Jimmy Kimmel Live! mit einem emotionalen Monolog über sein „seltsames“, „hartes“ Jahr 2025. Sehen Sie sich diese Kommentare hier noch einmal an.

Transkript der alternativen Weihnachtsbotschaft von Jimmy Kimmel:

Hallo, ich bin Jimmy Kimmel.

Ich habe keine Ahnung, ob Sie wissen, wer ich bin, aber ich wurde gebeten, die diesjährige alternative Weihnachtsbotschaft zu überbringen (was, wie ich gehört habe, eine große Sache ist), also hoffe ich, dass Sie das tun, aber wenn nicht, moderiere ich, was Sie eine Chatshow nennen (wir nennen es eine Talkshow), in den Kolonien, die Sie nennen, glaube ich? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was dort los ist.

Ich weiß jedoch, was hier vor sich geht, und ich kann Ihnen sagen, dass dies aus faschistischer Sicht ein wirklich großartiges Jahr war. Hier boomt die Tyrannei.

Sie haben vielleicht in Ihren bunten Zeitungen gelesen, dass der Präsident meines Landes mich gerne zum Schweigen bringen würde, weil ich ihn nicht so verehre, wie er gerne angebetet wird. Die amerikanische Regierung drohte mir und dem Unternehmen, für das ich arbeite, und plötzlich waren wir nicht mehr auf Sendung. Aber wissen Sie dann, was passiert ist? Ein Weihnachtswunder geschah. Nun, es war September, es war ein Septemberwunder. Aber der Feiertag scheint jedes Jahr früher und früher zu kommen, nicht wahr?

Millionen und Abermillionen Menschen standen auf und sagten: „Nein, das ist nicht akzeptabel.“ Leute, die meine Show nie gesehen haben, Leute, die öffentlich gesagt haben, dass sie meine Show hassen, haben sich zu Wort gemeldet, sie sind marschiert, sie haben das alles getan, um das Recht auf freie Meinungsäußerung zu unterstützen, und weil sich so viele Leute zu Wort gemeldet haben, sind wir zurückgekommen. Unsere Show kam stärker als je zuvor zurück. Wir haben gewonnen, der Präsident hat verloren, und jetzt bin ich wieder jeden Abend auf Sendung und verpasse dem mächtigsten Politiker der Welt einen verdienten Blödsinn. Das ist ein Wort, oder, habe ich es richtig verwendet?

Und der Grund, warum ich Ihnen diese Geschichte erzähle, ist, dass Sie vielleicht denken: „Oh, eine Regierung, die ihre Kritiker zum Schweigen bringt, passiert in Ländern wie Russland, Nordkorea oder Los Angeles, nicht im Vereinigten Königreich.“ Nun, das haben wir uns gedacht und jetzt haben wir es mit König Donny dem Achten zu tun, der Hinrichtungen fordert. Es geht schnell.

Wissen Sie, es ist lustig, dass wir Amerikaner sehr stolz darauf sind, keinen König zu haben. Das ist irgendwie der Grund, warum wir gegangen sind. Anfang dieses Jahres marschierten Dutzende Millionen von uns bei Protesten namens No Kings. Davon hattet Ihr einige. Und nur zur Klarstellung: Wir haben nichts gegen Ihren König. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber sein Sohn lebt hier. Wir – nun ja, einige von uns – haben einfach ein Problem mit dem Kerl, der denkt, er sei unser König.

Hier in den Vereinigten Staaten reißen wir derzeit sowohl im übertragenen als auch im wörtlichen Sinne die Strukturen unserer Demokratie nieder. Von der freien Presse, über die Wissenschaft, die Medizin, die Unabhängigkeit der Justiz bis hin zum eigentlichen Weißen Haus selbst sind wir ein einziges Durcheinander. Und wir wissen, dass dies auch Sie betrifft, und ich wollte mich nur entschuldigen. Und wir möchten, dass Sie wissen, oder zumindest möchte ich, dass Sie wissen, dass wir nicht alle wie er sind. Wir sind nicht alle so.

Schau, ich weiß (aus dem Musical). Hamilton), dass unsere Länder nicht gerade den besten Start hingelegt haben, aber ich weiß auch (aus eigener Erfahrung). Eigentlich Liebe), dass wir eine besondere Beziehung haben. Wenn ich also im Namen meines Landes sprechen darf – was ich mit Sicherheit nicht tue – lautet unsere Botschaft an Sie, unsere Freunde auf der anderen Seite des großen Teichs, zu Weihnachten: Geben Sie uns nicht auf. Wir befinden uns gerade in einer schwierigen Situation, aber wir werden es schaffen. Es scheint vielleicht nicht so, aber wir lieben euch. Wir lieben sogar die Dinge an dir, die du nicht magst, wie zum Beispiel Simon Cowell. Wir sind nicht hell. Wir sind Amerikaner. Niemand weiß besser als Sie, dass wir immer etwas zu spät zum Spiel kommen, aber schaffen wir es am Ende? Vielleicht. Geben Sie uns etwa drei Jahre. Bitte. Vielen Dank für Ihre Geduld und vielen Dank für Spider-Man. Frohe Weihnachten und schöne Feiertage.