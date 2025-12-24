Netflix hat den ersten Teaser-Trailer für veröffentlicht Peaky Blinders: Der unsterbliche Manndie kommende Fortsetzung des Blockbuster-Krimi-Dramas mit Cillian Murphy.

Neben Murphy, der seine Rolle als Tommy Shelby erneut spielt, sind im Film Sophie Rundle als Tommys Schwester Ada Thorne, Stephen Graham als Hayden Stagg und Ned Dennehy Charlie Strong sowie Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth und Jay Lycurgo zu sehen. Der Schöpfer der Serie, Steven Knight, schrieb das Drehbuch des Films, als Regisseur fungierte Tom Harper.

Peaky Blinders: Der unsterbliche Mann wird am 6. März in ausgewählten Kinos und am 20. März 2026 auf Netflix uraufgeführt.