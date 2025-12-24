Netflix hat den ersten Teaser-Trailer für veröffentlicht Peaky Blinders: Der unsterbliche Manndie kommende Fortsetzung des Blockbuster-Krimi-Dramas mit Cillian Murphy.

Neben Murphy, der seine Rolle als Tommy Shelby erneut spielt, sind im Film Sophie Rundle als Tommys Schwester Ada Thorne, Stephen Graham als Hayden Stagg und Ned Dennehy Charlie Strong sowie Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth und Jay Lycurgo zu sehen. Der Schöpfer der Serie, Steven Knight, schrieb das Drehbuch des Films, als Regisseur fungierte Tom Harper.

Peaky Blinders: Der unsterbliche Mann wird am 6. März in ausgewählten Kinos und am 20. März 2026 auf Netflix uraufgeführt.

Ella, ausgestattet mit einer unerschöpflichen Leidenschaft für Musik und einem unerschütterlichen Glauben an die Macht der Kostenlosigkeit, hat diese Ecke des Internets als einen Zufluchtsort für Musikliebhaber gestaltet. Sie ist fest davon überzeugt, dass der Zugang zu Kultur und Informationen durch keine finanziellen Barrieren eingeschränkt werden sollte.