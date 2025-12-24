(Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende enthält Spoiler bis zum Finale der ersten Staffel von Pluribus„La Chica o El Mundo.“)

Das eindringlichste Bild vom Staffelfinale von Apple TV Pluribus kommt zu Beginn der Episode und ist in gewisser Weise relativ harmlos: Ein Ziegenbaby, das schreit, nachdem es aus seinem Gehege entlassen wurde. Zuvor hatte die Ziege Streicheleinheiten vom jungen Kusimayu (Darinka Arones) erhalten, einem der wenigen verbliebenen Menschen, die nichts mit dem Beitritt zu tun hatten. Aber sobald Kusimayu Teil des großen Schwarmgeistes wird, entfernt sie sich von der Ziege, als ob sie ihr nichts bedeuten würde. Sie ist so hingerissen von der versprochenen Freude der Zugehörigkeit.

Im Laufe seiner ersten brillanten Saison Pluribus war so vollgepackt mit großartigen Ideen über die Gesellschaft und den Einzelnen. Als die Show Premiere hatte, wussten wir eigentlich nur, dass Carol (Rhea Seehorn) die unglücklichste Frau der Welt war und „die Welt vor dem Glück retten würde“. Jetzt, im Nachhinein von neun Episoden, wissen wir, wie zutreffend diese Beschreibung wirklich ist – und verstehen gleichzeitig wirklich die existenzielle Bedrohung.

„La Chica o El Mundo“ zeigt das lang erwartete Treffen von Carol und Manousos (Carlos-Manuel Vesga), wobei es nicht an Heiterkeit mangelt, als sich zwei der reizbarsten Menschen der Welt den Weg zu einem echten Gespräch verhandeln. Im Laufe der Episode macht Manousos deutliche Fortschritte beim Verständnis der Frequenz, die das Schwarmbewusstsein möglicherweise in Verbindung hält (8,613 MHz, weiß ich nicht), aber Carol bietet keine Hilfe an. Nachdem Manousos die Verbindung so heftig gestört hat, dass ihre Fluchtinstinkte geweckt wurden, beschließt Carol stattdessen, einen romantischen Urlaub mit Zosia (Karolina Wydra) zu verbringen, ihrer bevorzugten Verbindung.

Verwandtes Video

Die Reise ist wunderschön – inspirierende Erinnerungen an Carols exotische Reisen mit Helen (Miriam Shor) – bis sie es nicht mehr ist. Während ihres Besuchs in Montana (dem inoffiziellen Motto zufolge der „letzte beste Ort auf der Erde“) fragt Carol Zosia schließlich direkt nach der Bedeutung von Glück auf biologischer Ebene, und mithilfe des kollektiven Wissens der Welt spricht Zosia fröhlich mit ihr über Chemikalien und Zebrafische. Die Wissenschaft hinter der Magie eines Lächelns ist real, aber das macht die Art und Weise, wie es uns verbindet, nicht weniger magisch. Der Beitritt ist in gewisser Weise ähnlich: Die Zufriedenheit, die er fast der gesamten Weltbevölkerung gebracht hat, ist ein wunderbares Versprechen.

Aber lassen Sie diese Magie und diese warmen Gefühle weg, und was ist die Verbindung? Ein Virus. Das ist alles, was es jemals war. Viren sind Organismen, die so entschlossen sind, sich zu besiedeln und zu verbreiten, dass sie dabei ihre Wirte töten, und es ist diese Entschlossenheit, sich zu verbreiten, die das Glück, das Carol mit Zosia auf ihrer internationalen Reise erlebt hat, zunichte macht. Während sie am Pool „Ursula K. Le Guin“ liest und auf die Piste geht, ist „Joinging“ seinem ultimativen biologischen Gebot treu geblieben: der vollständigen Assimilation.

Die Wissenschaft hinter der Umwandlung geernteter Eizellen in lebensfähige Stammzellen spielt keine Rolle. Die Tatsache, dass die Verbundenen die notwendigen wissenschaftlichen Erkenntnisse verfolgen, um Carol zu zwingen, sich ihnen anzuschließen – gegen ihren ausdrücklichen Willen –, enthüllt ihre wahren Absichten. Die Realität hinter dem Lächeln.

Und für Carol ist der Verrat angesichts ihrer Vergangenheit noch schlimmer: In Episode 4, „Please, Carol“, erzählte sie Zosia, dass sie mit 16 Jahren in ein Konversionslager für schwule Teenager geschickt wurde. Die Berater dort waren „einige der schlimmsten Menschen, die ich je gekannt habe. Und sie lächelten die ganze Zeit. Genau wie du.“ Ihre wilde Individualität war schon immer ein zentraler Bestandteil ihres Charakters, der nicht nur mit ihrer Sexualität, sondern auch mit ihrer grundlegenden Natur als Person verbunden ist. Kein Wunder, dass sie am Ende bereit ist, im wahrsten Sinne des Wortes nuklear zu werden.

Pluribus ist keine Serie, der man vorwerfen könnte, dass sie durch die Handlung hetzt: Der Schöpfer Vince Gilligan hat in diesen neun Episoden ein sehr bewusstes Tempo beibehalten, ohne Angst davor zu haben, den Umfang klein zu halten, während er so viele Details dieser seltsamen Erzählung erforscht. Es handelte sich jedoch nicht um eine Surf-Dracula-Situation, denn der Sinn dieser Show bestand darin, die Tiefe der Bedrohung zu verstehen, der Carol, Manousos und jeder andere Mensch auf diesem Planeten ausgesetzt sind.

Es ist nicht nur die große Gefahr des Verhungerns, die droht: Viel Wert wird auf die Werte gelegt, die die Mitglieder zum Ausdruck bringen, allen voran ihre Unfähigkeit, vorsätzlich irgendetwas Lebendigem zu schaden, nicht einmal dem sprichwörtlichen Apfel vom Baum. Doch diese Unfähigkeit, Schaden zuzufügen, führt nicht dazu, dass man die einzigartigen und besonderen Momente des Lebens wertschätzt – die Momente, die es wert sind, gelebt zu werden.

Durch die Opferung der Individualität für das Glück, das die Verbindung bietet, scheinen die Verbundenen die Fähigkeit zu verlieren, die kleinsten Dinge zu schätzen. Unterdessen gibt es eine verlassene Ziege, die ihren Haustiermenschen vermisst. Ein kleines Leben aus Milliarden. Aber nicht weniger allein.

Pluribus Staffel 1 wird jetzt auf Apple TV gestreamt. Staffel 2 ist derzeit in Arbeit.