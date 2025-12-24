Stephen Colbert ist vielleicht einer der lautstärksten Kritiker von Donald Trump, aber Die Late Show Der Moderator hat nicht die Absicht, in die Politik zu wechseln, sobald sein Late-Night-Programm im Mai 2026 zu Ende geht. Wie von berichtet MENSCHENColbert sagte: „Absolut, ich sollte nicht für das Präsidentenamt kandidieren“, als er bei einem Auftritt am 18. Dezember beim Political Gabfest von Slate nach dieser Möglichkeit gefragt wurde.

„Ich verstehe, warum Sie das möchten“, fuhr er fort. „Ich müsste mit meinem Glaubensführer und meiner Familie besprechen, ob ich nach meinem Dienst am Späte Show endet im Mai, wenn ich dieser Nation, die ich so sehr liebe, einen größeren Dienst erweisen könnte.“

CBS führte bei der Ankündigung der Absage von finanzielle Gründe an Die Late Show im Juli, obwohl einige es als potenzielles Opfer von Trumps Krieg gegen die Komödie betrachteten. In einem aktuellen GQ Interview, Colbert stellte klar, dass er nicht vorhabe, nach Ende der Show in den Ruhestand zu gehen, und bekundete Interesse daran, sowohl mit seinen derzeitigen Mitarbeitern als auch mit seinen neuen Partnern „Dinge zu schaffen“.. „Ich liebe es einfach, Dinge herzustellen“, erklärte er.