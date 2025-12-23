Das ist eine gute Sache Anakonda ist nicht als Horrorfilm gedacht, denn so oft er versucht, solche Momente zu schaffen, ist er nicht besonders gut darin. Die erste Enthüllung der titelgebenden Riesenschlange wirkt wie ein nachträglicher Einfall. Die Jump-Scares sind zwar im Moment sicherlich verblüffend, werden aber im Voraus ziemlich genau beschrieben. Das Endergebnis ist jedoch ein Film, der weitaus weniger gruselig ist als sein kitschiger Vorgänger aus dem Jahr 1997, aber viel lustiger – mit Absicht.

Anakonda beginnt damit, dass Griff (Paul Rudd) einen neuen Tiefpunkt in seiner Karriere als kämpfender Fernsehschauspieler erreicht – obwohl er wie Paul Rudd aussieht, kann er nicht aufhören, sich selbst in die Quere zu kommen, und vielleicht fehlt ihm das Talent, das zu erkennen. Also kommt ihm eine Idee, inspiriert durch den Anblick eines „klassischen“ Filmplakats, das er auf einem Studiogrundstück entdeckt: Das Original neu machen Anakonda mit seinem besten Freund aus Kindertagen, Doug (Jack Black), und das mit einem winzigen Budget.

Doug war einst ein aufstrebender Filmemacher, und er und Griff hatten vor, gemeinsam nach Hollywood zu gehen, um ihr Glück zu versuchen, aber Doug blieb letztendlich zurück, um ein sicheres „B, B+“-Leben zu führen. Nachdem es Griff jedoch gelingt, eine Kopie des Horrorfilms zu finden, den sie als 13-Jährige gemeinsam gedreht haben, wird Doug von seiner Familie ermutigt, sich für Griffs Abenteuer anzumelden, wobei ihre besten Freunde aus Kindertagen, Claire (Thandiwe Newton) und Kenny (Steve Zahn), mitmachen, um die Hauptrolle zu spielen bzw. zu drehen.

Mit relativer Leichtigkeit ist diese Amateurcrew in der Lage, ein knappes fünfstelliges Budget aufzubringen, sich eine Kreuzfahrt entlang des Amazonas an Bord eines kleinen Bootes zu buchen und sich sogar die Hilfe eines örtlichen Schlangenbehandlers (Selton Mello) und seiner geliebten Riesenschlange zu sichern.

Was könnte schief gehen? Nun, wie jeder, der sich jemals mit Low-Budget-Filmen beschäftigt hat, vermuten wird, lautet die Antwort „absolut alles“. In diesem speziellen Fall gerät die Bande jedoch in einen lokalen Kriminalfall, und zwar dank Ana (Daniela Melchior), einer mysteriösen jungen Frau, die schließlich für sie Kapitänin des Flussbootes wird, um den Männern zu entkommen, die sie verfolgen. Oh, und außerdem gibt es eine echte Riesenschlange, und das ist sie auch hungrig.

Die Beteiligung von Ana fügt der Geschichte ein wenig zusätzlichen Konflikt hinzu, dient aber letztendlich als Ablenkung; das Fleisch von Anakondadas wirklich lustige Zeug, hat seine Wurzeln darin, dass diese vier Freunde gemeinsam einen Film drehen und ihre kreativen Leidenschaften wiederentdecken. Wahrscheinlich ist es für jeden talentierten Schauspieler eine der schwierigsten Herausforderungen, einen Schauspieler zu spielen, der weniger talentiert ist als er selbst, aber Paul Rudd und Thandiwe Newton schaffen es, genau das richtige Maß an unbeholfenem Selbstbewusstsein einzufangen und gleichzeitig ihre Szenen zu nutzen, um die romantische Chemie zwischen Griff und Claire hervorzuheben.

Rudd und Black sind erwartungsgemäß auf dem richtigen Weg und ihre beiden Charaktere sind gerade so weit entwickelt, dass sie sich deutlich von ihren bisherigen Filmstar-Persönlichkeiten unterscheiden. Steve Zahns Stolpern ist auch ein solider Comedy-Motor, und Selton Mello hat die Art von Energie, die in einem Ensemble wie diesem gut sprüht. Die beste Überraschung ist jedoch Newton, der nicht gerade für seine komödiantischen Fähigkeiten bekannt ist (trotz gelegentlicher Nebenrollen in Filmen wie …). Norbit und viele Episoden der animierten Netflix-Serie Großer Mund). Irgendwie gelingt es ihr, den extremen Mangel an Entwicklung des Drehbuchs zu bekämpfen, damit Claire einige entzückende Momente erleben kann, von der Improvisation eines Liedes über Schlangen bis hin zum Erlernen des Werts eines guten Kopfstoßes.

Ihr Charakter ist wie die anderen ein großer Fan des Originals Anakonda in all seiner kampflustigen Pracht und die Art und Weise, wie ihr Fandom den Metakommentar des Films zum Werk von Regisseur Luis Llosa befeuert, führt zu den besten Witzen des Films, zumindest für diejenigen, die solche Arten von Humor mögen. Autor/Regisseur Tom Gormican, der zuvor auch bei der ebenso meta-artigen Nicolas-Cage-Action-Farce Regie führte Das unerträgliche Gewicht enormen TalentsEr kennt seinen Sweet Spot.

Eine seltsame Tatsache: Während die meisten Darsteller des Films von 1997 namentlich erwähnt werden, erwähnt niemand jemals die Tatsache, dass es sich um einen der frühesten Filmauftritte von Owen Wilson handelt. Vielleicht waren Gormican und Co-Autor Kevin Etten besorgt, dass die Erwähnung von Wilson das empfindliche Gleichgewicht der hier gespielten Realität auf den Kopf stellen könnte, da Wilson in mehreren Projekten sowohl mit Black als auch mit Rudd mitgespielt hat. (Obwohl im letzteren Fall Ant-Man und die Wespe: Quantumania sollte eigentlich nicht zählen.)

Es gibt überall Berührungen Anakonda Das steigert die Glaubwürdigkeit: Wie zum Beispiel die Idee, dass zu den Annehmlichkeiten an Bord des Bootes, das für diese Expedition gemietet wurde, auch ein funktionierender Drucker gehört. Allerdings ist es auch ein Film, der dazu einlädt, solche Bedenken beiseite zu schieben und einfach die Possen zu genießen. Auf die Einzelheiten einzugehen, wie Doug schließlich vor einer Riesenschlange um sein Leben rennt und ein totes Schwein mit Klebeband auf seinen Rücken geklebt hat, macht das Bild nicht lustiger. Es ist einfach lustig.

Das, gepaart mit einem aufrichtigen Gefühl, seine Träume zu verfolgen und an seine Freunde zu glauben, macht es aus Anakonda eine alberne, aber dennoch gelungene Ablenkung vom Feiertagschaos. Ein witziges Geschenk von jemandem, der sich darum kümmert.

Anakonda kommt am 25. Dezember in die Kinos. Schauen Sie sich den Trailer unten an.