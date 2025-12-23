In der kommenden CNN-Dokumentation Ich bin Chevy Chase und du nichtChevy Chase nimmt sich einen Moment Zeit, um eine kürzliche Verletzung zu gestehen: Während der 82-Jährige Samstagabend Live Obwohl der Veteran im Februar 2025 an den mit Stars besetzten Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum der langjährigen Sketch-Comedy-Serie teilnahm, wurde er nicht zur Mitarbeit an Sketchen eingeladen. „Ich hatte erwartet, dass ich auch mit all den anderen Schauspielern auf der Bühne stehen würde“, sagt er in der Dokumentation. „Als Garrett (Morris) und Laraine (Newman) dort die Bühne betraten, war ich neugierig, warum ich es nicht tat. Niemand hat mich darum gebeten. Warum wurde ich außen vor gelassen?“

Chase war Teil der Eröffnungsbesetzung von Samstagabend Liveund einer der Gründungsanker seines legendären Weekend Update-Segments. Angeblich gab es zwei potenzielle Teile dafür SNL 50 Laut Chases Frau Jayni könnte es sich dabei um ein Special handeln, zu dem auch Chase gehört haben könnte. „Sie gingen hin und her“, sagt sie. „Und dann plötzlich: ‚Nein. Es gibt kein bisschen.‘“

In der Dokumentation verteidigt Starkollege Martin Short Chases Versäumnis als verständlich: „Es gibt 50 Jahre Besetzung. Billy Crystal – kein größerer Star als Billy – er hat an diesem Abend kein Wort gesagt. Es sind einfach zu viele Leute, um sie zu füllen.“

SNL Schöpfer Lorne Michaels fügt hinzu: „Es gab ein paar Versionen von Update … und wir sind darüber hin und her gegangen. Es gab auch eine Warnung von jemandem, den ich nicht nennen möchte, dass Chevy nicht so konzentriert war.“

Das ist ein bemerkenswerter Kommentar, wenn man bedenkt, dass Chase in einem Interview im Jahr 2022 sagte, es sei ihm „egal“ gewesen, dass sein Ex Samstagabend Live Und Gemeinschaft Co-Stars mögen ihn nicht. „Ich bin, wer ich bin. Und ich mag, wer ich bin. Es ist mir egal“, sagte er CBS Sonntagmorgen. „Und es ist ein Teil von mir, dass es mir egal ist. Und ich habe viel darüber nachgedacht. Und ich weiß nicht, was ich dir sagen soll, Mann. Es ist mir einfach egal.“

Chase war nicht der Einzige, der abwesend war SNL50 dieses Jahr: Bill Hader und Dan Ackroyd haben es aus persönlichen Gründen beide komplett ausgelassen. Zu den Höhepunkten des Abends gehörten eine emotionale musikalische Hommage von Adam Sandler und ein Beatles-Medley von Paul McCartney.