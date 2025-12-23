Zum einensind den langjährigen Besuchern wahrscheinlich einige bekannte Namen auf dem Flyer aufgefallen. Acts wie The Effigies, Alkaline Trio, Smoking Popes, Bad Religion und andere wurden direkt von den vorherigen Riot Fests übernommen und traten neben Punk- und Indie-Rock-Newcomern auf (Militarie Gun, Weakened Friends, Folge Rookie of the Year Lambrini Girls) und die überragenden Headliner (Blink-182, Weezer) gleichermaßen.

Dann ist da noch der Elefant in der Größe von Onkel Jessie im Raum – das Ergebnis eines Gags, an dem man zwölf Jahre lang gearbeitet hat.

Zum Vergleich: Riot Fest hatte 2013 behauptet, sie hätten erfolglos versucht, Jesse & The Rippers, die fiktive Band aus, wieder zusammenzuführen Volles Haus. Was folgte, war ein augenzwinkernder, größtenteils einseitiger, mehr als zehn Jahre andauernder Streit zwischen dem Festival und dem titelgebenden Jessie, alias John Stamos. Vielleicht an der Schwelle zu einer Vierteljahreskrise verbrachte das Festival einen Großteil des Jahres 2025 damit, das Kriegsbeil zu begraben.

Dazu gehörte die Buchung der Beach Boys, für die Stamos als Tour-Schlagzeuger fungiert, und die Erfüllung seiner wunderbar absurden Liste von Anforderungen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Ausstattung seines grünen Zimmers mit einem mit Hummus gefüllten Gibson-Gitarrenkoffer, einer Fußmassage von „Riot Fest Twitter Person“ und Petryshyn, der seinen Körper mit einem John Stamos-Tattoo ziert).

Stamos‘ Anwesenheit war während des gesamten Septemberwochenendes unumgänglich, von der überlebensgroßen Butterstatue bis zu seinem überraschenden Auftritt bei Hansons Mittagsset. Dennoch musste sich Onkel Jessie das Rampenlicht mit einer anderen Ikone mit tollen Haaren teilen: einem Mr. „Weird Al“ Yankovich.

Auch wenn Yankovich beim Riot Fest vielleicht nicht so viel Erfolg hatte, war sein Eindruck bei der Feier zum 20-jährigen Jubiläum nicht weniger fantastisch. Der Parodie-Star nutzte die langjährige respektlose Energie der Veranstaltung auf das Maximum und verwandelte die Nebenbühne am Freitag in seine eigene Weird World Stage. Vor seinem eigenen Headliner-Set traten auf der Bühne ähnlich alberne Acts wie Mac Sabbath, Puddles Pity Party und (zu guter Letzt) ​​Sparks auf. Im Laufe des Tages begann sich Yankovichs Bereich im Douglass Park immer mehr mit „Weird Al“-Doppelgängern zu füllen und am Ende des Abends hatte er eines der größten und engagiertesten Publikum, das kein Headliner außerhalb der Hauptbühne das ganze Wochenende über zu bieten hatte.

Über die von Prominenten geleiteten Spektakel hinaus bot das Riot Fest 2025 auch die übliche Fanfare: Live-Wrestling, lokale Pop-ups, eine Spielhalle und den voll ausgestatteten Karneval von Riotland. Dank GWARs… Bühnenpossen mit Elon Musk und Donald Trump erregte es sogar landesweite (MAGA-geführte) Aufmerksamkeit.

Die größte Stärke dieses Jahres war jedoch subtiler. Tatsächlich ist es dieselbe Stärke, die dafür gesorgt hat, dass die Veranstaltung so lange floriert. Einfach ausgedrückt, das Erlebnis, mit Tausenden und Abertausenden anderen gleichgesinnten Punks eine Killersendung anzusehen. Bei all dem zusätzlichen Spaß, den sie sich im Laufe der Jahre im Laufe ihres Wachstums angeeignet haben, bleibt der Kernreiz des Riot Fests der Gleiche: gute Musik und gute Leute.

„IDLES und Jack White waren beide brillant“, sagt Petryshyn und erinnert sich an einige seiner persönlichen Lieblingsauftritte aus dem Jahr 2025. „Das waren die Sets, die alles andere übertrafen und mich daran erinnerten, warum wir so weitermachen.“

Es bedeutet, Fremde in die Arme zu nehmen, während eine Ihrer Lieblingsbands eine Ihrer Lieblingsplatten von vorne bis hinten spielt. Es bedeutet, ein Wiedersehen zu erleben, das man nie für möglich gehalten hätte, direkt nachdem man von einem Auftritt einer Band, von der man noch nie gehört hat, überwältigt wurde. Es feiert die DIY-Energie, die sich für die Gemeinschaft interessiert, egal wie groß das Riot Fest wird.

„Zwanzig Jahre sind eine lange Zeit, und auf 40 Jahre zu kommen ist fast doppelt so schwer“, überlegt Petryshyn. „Das ist niemals selbstverständlich. Das weitergeben zu können, ist unsere Aufgabe.“

Fragen Sie uns und wir bringen einen Riot Pop auf so viele Riot Fests, wie die Rockgötter bereit sind, uns zu beehren. Dazu gehört auch die Veranstaltung im nächsten Jahr, die bereits für den 18. bis 20. September 2026 angesetzt ist.

Oh, und falls Sie sich fragen, wie Petryshyns John Stamos-Tattoo aussieht, hier ist seine Antwort: „Welches?“