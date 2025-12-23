Fans brennen darauf, einen Blick auf Christopher Nolans kommendes Sommer-Epos 2026 zu werfen Die Odyssee Endlich gibt es einen Trailer zum Sezieren. Sehen Sie es sich unten an.

Der Trailer folgt Matt Damons Odysseus, wie er mit seiner Armee Schiffbruch erleidet und sich über Land und Meer seinen Weg nach Hause erkämpft, wobei er sich in die höhlenartige Dunkelheit wagt – einschließlich eines flüchtigen Blicks auf das Trojanische Pferd und eine Höhle, in der ein riesiges Biest im Schatten lauert – mit kurzen Aufnahmen von Tom Holland als Telemachos und Anne Hathaway als Penelope. Alles entspricht Odysseus‘ Gelübde: „Nach Jahren des Krieges konnte niemand zwischen meinen Männern und meiner Heimat stehen. Nicht einmal ich.“

Nolan war sowohl Regisseur als auch Autor des Films, zu dem neben Damon, Holland und Hathaway auch Zendaya (Athena), Jon Bernthal (Menelaos), Robert Pattinson (Antinous), Charlize Theron (Circe), John Leguizamo (Eumaeus), Lupita Nyong’o, Mia Goth (Melantho), Benny Safdie (Agamemnon), Bill Irwin, Elliot Page und mehr gehören.

Die Odyssee kommt am 17. Juli 2026 in die Kinos und im IMAX. Es ist Nolans erster Film seitdem Oppenheimerfür den er bei den Oscar-Verleihungen 2024 die Auszeichnungen „Bester Film“ und „Beste Regie“ erhielt.