Nachdem Aiyana-Lee jahrelang Musik veröffentlicht hatte, die in aller Stille ihre eigene Schwerkraft aufbaute, trat sie zu Beginn dieses neuen Jahres die Tür ein. Zwischen den Hauptrollen Höchste 2 NiedrigsteMit seiner Darbietung, die Denzel Washingtons Charakter zu Tränen rührt, und dem Schreiben von zwei der prägenden Songs des Films war es eine echte Wiedereinführung in die Welt. In einem Gespräch mit Kyle Meredith erzählt Aiyana-Lee, wie aus einem Schlafzimmersong ein DM von Spike Lee wurde, wie Authentizität dem Druck der Branche standhält und was als nächstes passiert, wenn der Durchbruch endlich gelingt. Hören Sie sich die Episode oben an oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts erhalten.

Aiyana-Lees Einstieg in die Welt von Spike Lee fühlt sich für diesen speziellen Film fast zu aufdringlich an: eine Direktnachricht auf Instagram, die gesendet wurde, nachdem er ihr Lied „My Idols Lied to Me“ entdeckt hatte. „Ich dachte, es sei auf keinen Fall real“, lacht sie und erinnert sich, wie sie ihre Mutter um sechs Uhr morgens geweckt hat, um Nachforschungen anzustellen. Aber es war echt; Sie trafen sich noch am selben Tag und die Zusammenarbeit entwickelte sich schnell zu etwas, das über ein einzelnes Praktikum hinausging. „Er ist akribisch“, sagt sie über Lees Prozess. „Wir haben jeden Tag telefoniert. Es hat zehn Songs gedauert, bis wir einen hatten.“ Dieses Beharren auf Präzision veränderte ihre Herangehensweise an das Höchste 2 Niedrigste Titeltrack, insbesondere als Lee auf die Wiederholung von Refrains verzichtete. „Jeder Refrain musste sich ändern. Wir mussten die ganze Geschichte erzählen“, sagt sie. „Es hat mich gezwungen, den Stift zu spitzen.“

Diese Forderung nach Ehrlichkeit zieht sich durch ihren eigenen Katalog, insbesondere durch die Single „City of Lies“ aus dem Jahr 2025, eine unverblümte Abrechnung mit vergangenen Branchenkämpfen und verlorener Zeit. „Mit diesem Lied schließe ich ein Kapitel ab“, erklärt Aiyana-Lee. „Ich wollte, dass die Leute verstehen, warum ich verschwunden bin – nicht weil die Musik nicht da war, sondern weil ich sie nicht veröffentlichen durfte.“ Lee wuchs mit königlichem Songwriting und Musikgeschichte auf und musste dennoch darum kämpfen, als Autor und Produzent ernst genommen zu werden. „Mir wurde gesagt: ‚Du kannst singen, du bist hübsch – das ist es‘“, sagt sie. Die Zusammenarbeit mit Spike Lee hat dieses Drehbuch auf den Kopf gestellt. „Es war das erste Mal, dass jemand sagte: ‚Deine Stimme zählt.‘ Diese Art von Glaube verändert alles.“

Hören Sie zu, wie Aiyana-Lee darüber spricht Höchste 2 Niedrigsteihre neue Musik und mehr in der neuen Folge oben oder indem Sie sich das Video unten ansehen.

