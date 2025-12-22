Lady Gagas neuer Konzertfilm, Lady Gaga in Harlequin Live – One Night Onlywird am Heiligabend (24. Dezember) auf YouTube Premiere haben.

Der Konzertfilm wurde am 30. September 2024 im Belasco Theater in Los Angeles aufgenommen und zeigt Lady Gaga bei der Aufführung ihres gesamten Jazz- und traditionellen Pop-Albums aus dem Jahr 2024 Harlekin. Dieses Album erschien als Begleitsoundtrack zum Film von 2024 Joker: Folie à Deuxin dem Gaga als Harley Quinn auftrat. Es enthält Neuinterpretationen von Ausschnitten aus dem Great American Songbook, wie „Get Happy“, „Smile“ und „That’s Life“, sowie zwei Originale aus dem Film, „Folie à Deux“ und „Happy Mistake“.

Wie der Titel des Konzertfilms vermuten lässt, spielte Lady Gaga das Album anschließend nur einen Abend lang vollständig vor einer kleinen Gruppe von Fans Harlekinerscheint im September 2024. Die Teilnehmer mussten ihre Telefone in Taschen verschließen, und Gaga trat an einem Set auf, dessen Kleidung einer „schäbigen Wohnung“ ähnelte. Gaga betrat die Bühne in der Rolle des Harlequins (nicht als Harley Quinn) und präsentierte die Aufführung, als wäre es ein Musical und nicht ein traditionelles Konzert.

Das Set enthielt auch eine Hommage an Gagas verstorbenen Kollaborateur Tony Bennett, mit dem sie zwei Jazz-Alben machte: „2014“. Wange an Wange und 2021 Liebe zum Verkauf. Während ihrer Interpretation von „Smile“ begann auf einem Schwarzweißfernseher auf der Bühne ein Video von Bennett abzuspielen. Besprechen Sie die Anspielung auf Bennett mit VielfaltGaga sagte, „Smile“ sei einer seiner Lieblingssongs und der Moment sei „einer dieser wilden Momente bei einem Bühnenauftritt, bei dem man mit einem kleinen Augenzwinkern ein bisschen von der realen Welt hereinbringt.“

Der Film wurde vom Kameramann Marcell Rév gedreht – der auch mit Gaga am Video zu „Disease“ zusammengearbeitet hat – unter der musikalischen Leitung von Gaga, Brian Newman, Tim Stewart und Alex Smith. Sie hatte den Film zunächst während einer Veranstaltung im Grammy Museum in Los Angeles am 18. Dezember 2025 uraufgeführt. In einer Frage-und-Antwort-Diskussion im Anschluss an die Vorführung beschrieb Gaga das Album und den Film als „eine Art rebellisches Projekt. Und nach Harlequin-Verhältnissen ist Weihnachten der perfekte Zeitpunkt, um etwas Rebellisches zu veröffentlichen.“

Lady Gaga in Harlequin Live – One Night Only wird am 24. Dezember um 16:00 Uhr PST auf YouTube erscheinen.

Es war ein arbeitsreiches Jahr für Lady Gaga, die das neue Album veröffentlichte ChaosHeadlinerin von Coachella, spielte eine Show in Rio de Janeiro, die 2,5 Millionen Besucher anzog, startete ihre gefeierte „Mayhem Ball“-Tour und war Gaststar in der neuen Staffel von Mittwoch auf Netflix.

Außerdem erhielt sie sieben Nominierungen für die kommenden Grammys 2026. Zusätzlich zu den Nominierungen für die Schallplatte und den Song des Jahres für „Abracadabra" – einen der besten Songs des Jahres 2025 – und eine Nominierung für das Album des Jahres Chaos, Gaga erhielt für „Best Traditional Pop Vocal Album" eine Nominierung Harlekin. Sie hat für den Winter und Frühling eine letzte Tournee geplant, um sie zu unterstützen Chaos;