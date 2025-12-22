Ariana Grande verliebte sich in einer urkomischen Parodie auf den Grinch Liebe macht blind aus SNList die Weihnachtsfolge.

Der Sketch begann mit Liebe macht blind Die Moderatoren Nick und Vanessa Lachey blicken zurück auf Janelle (gespielt von Grande), die eine emotionale Verbindung zum Grinch (gespielt von Mikey Day) herstellt. Nachdem sie zum Ausdruck gebracht hat, wie aufgeregt sie ist, ihn kennenzulernen, kommen die beiden zum ersten Mal zusammen und Janelle ist sichtlich schockiert, dass er kein Mensch ist. „Bist du im wahrsten Sinne des Wortes der Grinse?“ fragt sie und veranlasst ihn zu einer ungläubigen Antwort: „Oh, was, du wusstest es nicht? Ich schätze, es ist nie zur Sprache gekommen.“

Natürlich fragt sich Janelle, ob er einen Penis hat. Nachdem er zugegeben hat, dass er es nicht tut, beschließt Janelle scheinbar, keine Beziehung mit ihm einzugehen, und lässt das Publikum sich fragen, was letztendlich aus ihrer Beziehung geworden ist.

Als die Kamera wieder auf das Wiedersehen schwenkt, stellt sich heraus, dass Janelle und der Grinch nun ein Paar sind. Nachdem Janelle erzählt, dass sie zuvor gegenüber dem Grinch überreagiert hat (jetzt Neal genannt, weil sein früherer Name so „triggernd“ ist), erzählt das Paar allen, dass sie ein Kind erwarten. Der Clou ist, dass es der Grinch ist, der das Kind trägt, und ein Ultraschallbild zeigt, dass ihr Kind ein grüner kleiner Weihnachtshasser sein wird – genau wie sein Vater.

Schauen Sie sich den Grinch-Sketch unten an.

In einem weiteren wilden Sketch des Abends spielte Grande die Rolle des Kevin McAllister Allein zu Hause in einer verdrehten Neuinterpretation, in der seine Haushaltsfallen grausam genug sind, um Jigsaw aus der Saw-Serie neidisch zu machen.