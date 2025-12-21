Was wäre passiert, wenn Kevin McAllister vergessen hätte, einige seiner Sprengfallen zu entschärfen, bevor seine Familie nach Hause zurückkehrte? Das ist die Prämisse eines völlig aus den Fugen geratenen Allein zu HauseE-Themen-Sketch, der während ausgestrahlt wurde SNL‘s Weihnachtsfolge. Moderatorin Ariana Grande spielte Kevin, mit Ashley Padilla als seiner Mutter, wie sie entsetzt zusahen, wie ihre Familie – Mikey Day als Kevins Vater, Colin Jost als Buzz und Bowen Yang als Fuller – mithilfe einer Lötlampe, einer Nagelpistole, einer Kettensäge und Kevins anderen Geräten grausame Schicksale erlebten.

Macaulay Culkin hat die Möglichkeit eines Allein zu Hause Fortsetzung in letzter Zeit, aber ehrlich gesagt kann ich mir nichts Besseres vorstellen.