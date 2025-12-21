Bowen Yang erhielt einen absolut perfekten Abschied von Samstagabend Livemit der Hauptrolle im letzten Sketch der Weihnachtsfolge der Serie an der Seite der Moderatorin und engen Freundin Ariana Grande und des musikalischen Gastes Cher. Yang spielte einen Delta-Airlines-Arbeiter, der an seinem letzten Arbeitstag Eierlikör zubereitete, und durchbrach schnell die vierte Wand, als er sich verabschiedete.

„Oh, tut mir leid, meine Maschine ist irgendwie kaputt, also schließe ich meine Station. Das ist meine letzte Schicht“, bemerkte Yangs Charakter. „Ja, es ist traurig. Ich werde alles an diesem Ort vermissen. Die Gerüche, Prominente würden durchkommen.“

Er sprach mit Grandes Charakter am Telefon, der sagte: „Ich wünschte, du wärst zu Hause, aber ich bin so stolz auf dich. All der Eierlikör, den du im Laufe der Jahre gemacht hast. Manches davon war großartig, manches war faul.“ Yang witzelte: „Vieles davon wurde abgeschnitten.“

„Weißt du, ich glaube auch, dass Eierlikör mir irgendwie gefällt“, fuhr Yang fort. „Es ist nicht jedermanns Sache, aber die Leute, die es mögen, sind meine Art von Leuten.“

Anschließend begannen Yang und Grande mit dem Duett „Please Come Home for Christmas“. Mitten im Lied machte Yang weitere herzliche Bemerkungen: „Ich hätte früher nach Hause kommen sollen. Ich bin einfach so glücklich, dass ich jemals hier arbeiten durfte. Und ich wollte es einfach noch ein bisschen länger genießen. Besonders die Menschen. Ich habe jeden einzelnen Menschen geliebt, der hier arbeitet, weil er so viel für mich getan hat, insbesondere meinen Chef.“

Auftritt: Yangs „Chefin“ Cher (und nicht Lorne Michaels), die Yang Lebewohl wünschte. Der Sketch endete damit, dass Yang mit den Tränen kämpfte und sowohl Grande als auch Cher umarmte.