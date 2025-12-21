Macaulay Culkin hat sich zu einer der hitzigsten Debatten in der Feiertagsgeschichte geäußert: Is Stirb langsam ein Weihnachtsfilm?

Bei einem Auftritt auf der Mythische Küche Podcast, der Allein zu Hause star lieferte einen prägnanten Grund, warum der Bruce Willis-Actionthriller tatsächlich kein Weihnachtsfilm ist: „Er dreht sich um Weihnachten, aber wenn es auch St. Patrick’s Day wäre, würde es immer noch funktionieren. Aber Memorial Day könnte man nicht machen.“ Allein zu Hause. So funktioniert das nicht.“

„Heutzutage bin ich sozusagen der Pate von Weihnachten, daher hat meine Meinung einen gewissen Einfluss“, fügte Culkin hinzu.