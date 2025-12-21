Macaulay Culkin hat sich zu einer der hitzigsten Debatten in der Feiertagsgeschichte geäußert: Is Stirb langsam ein Weihnachtsfilm?

Bei einem Auftritt auf der Mythische Küche Podcast, der Allein zu Hause star lieferte einen prägnanten Grund, warum der Bruce Willis-Actionthriller tatsächlich kein Weihnachtsfilm ist: „Er dreht sich um Weihnachten, aber wenn es auch St. Patrick’s Day wäre, würde es immer noch funktionieren. Aber Memorial Day könnte man nicht machen.“ Allein zu Hause. So funktioniert das nicht.“

„Heutzutage bin ich sozusagen der Pate von Weihnachten, daher hat meine Meinung einen gewissen Einfluss“, fügte Culkin hinzu.

@mythicalkitchen

Der GODFATHER of Christmas hat sich zum Thema „Ist Diehard ein Weihnachtsfilm?“ geäußert. Debatte… #LastMeals #MythicalKitchen

♬ Originalton – Mythical Kitchen – Mythical Kitchen

Ella
Ella

Ella, ausgestattet mit einer unerschöpflichen Leidenschaft für Musik und einem unerschütterlichen Glauben an die Macht der Kostenlosigkeit, hat diese Ecke des Internets als einen Zufluchtsort für Musikliebhaber gestaltet. Sie ist fest davon überzeugt, dass der Zugang zu Kultur und Informationen durch keine finanziellen Barrieren eingeschränkt werden sollte.