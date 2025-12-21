Samstagabend LiveIn der Weihnachtsfolge gibt es traditionell einen „Witztausch“ zwischen den Weekend Update-Moderatoren Colin Jost und Michael Che, aber dieses Jahr schien Che Jost einmal zu übertölpeln. Nachdem Che das Segment vorbereitet hatte, protestierte ein fassungsloser Jost: „Sie haben ausdrücklich gesagt, dass wir das dieses Jahr nicht machen … und Sie wissen, dass ich keine Witze für Sie geschrieben habe“, was Che dazu veranlasste, zu erwidern: „Nun, ich denke, Sie müssen einfach meine lesen.“

Jost begann sich dann widerwillig mit Ches Witzen zu beschäftigen, darunter auch mit Bemerkungen über Bürgerrechte, den Sexskandal in der katholischen Kirche und natürlich über seine Frau Scarlett Johansson.