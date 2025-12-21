Macaulay Culkin hat immer noch gute Erinnerungen an die Dreharbeiten zu Allein zu Hause mit Joe Pesci und Daniel Stern im Jahr 1990, aber er hat auch Narben: insbesondere eine an seinem Finger, als Pesci während der Höhepunktszene des Films versehentlich Culkin in den Zeigefinger biss.

Culkin besprach den Vorfall während eines Auftritts bei Jimmy Kimmel Live! Am Donnerstagabend teilte er Kimmel mit, dass der Biss stattgefunden habe, als das Trio Linien lief und Culkin an seinem Hemd aufgehängt wurde. „(Pesci) kommt zu dem Punkt, an dem er sagt: ‚Ich werde jeden dieser Finger einzeln abbeißen‘, und, ähm, er hat mich tatsächlich gebissen“, sagte Culkin und bemerkte, dass es Pesci sofort peinlich war. „Er hat nicht nur einen Neunjährigen gebissen, er hat einen verletzlichen Neunjährigen gebissen“, sagte er und verwies auf die Tatsache, dass er zu diesem Zeitpunkt an seinem Hemd hing. Er zeigte die Narbe und stellte klar, dass Pesci natürlich sehr süß sei: „Ich habe ihn nicht angeschrien, ich glaube, deshalb mochte er mich“, sagte Culkin. Sehen Sie sich unten das vollständige Interview an. Die kurze Geschichte beginnt etwa um 15:30 Uhr.

Culkin enthüllte die Geschichte seiner „Joe Pesci-Bissnarbe“ zunächst während seiner „A Nostalgic Night with Macaulay Culkin“-Tournee, die den 35. Jahrestag von „A Nostalgic Night with Macaulay Culkin“ feierte Allein zu Hause und diesen Monat abgeschlossen. Culkin sprach auch darüber, dass seine Kinder nichts davon wissen Die Kevin von Allein zu Hause (was er auch während seines Interviews mit Kimmel erwähnte), wie offen er für a ist Allein zu Hause Fortsetzung und wie Stirb langsam ist in der Tat nicht ein Weihnachtsfilm. Er erwähnte auch, dass er seinen zweiten Vornamen in Macaulay Culkin geändert habe, sodass sein offizieller Name eigentlich Macaulay Macaulay Culkin Culkin sei.

