James Cameron ist bereit, mehr als 16 Jahre und Hunderte Millionen Dollar in die Herstellung zu investieren Avatar Filme, aber er wird nie irgendwelche Papiere ausfüllen, um ein US-Bürger zu werden. Ich schätze, es heißt: „Hasta la vista, Baby“, oder?

Die Enthüllung erfolgte, als Cameron diese Woche mit BuzzFeed Canada sprach Avatar: Feuer und Asche Premiere im El Capitan Theatre in Los Angeles. Obwohl Cameron, ein gebürtiger Ontario-Amerikaner, „seit 47 Jahren dort in L.A. lebt“, sagte er, er habe kein Interesse daran, US-amerikanischer Staatsbürger zu werden.

„Ich habe eine Weile darüber nachgedacht, weil ich dachte, dass im ‚amerikanischen demokratischen Experiment‘ viel Noblesse steckt“, sagte Cameron. „Aber wo zum Teufel ist das geblieben? Ich bin darüber hinweg. Ich denke, die Kanadier sind weit darüber hinweg.“

Das Gleiche gilt für die meist lächerliche Vorstellung, Kanada werde zum „51. Staat“, die in rechten Kreisen oft verbreitet wird.

„Als da noch das ganze Gerede darüber war, der 51. Staat zu werden und all dieser Mist“, sagte Cameron. „Ich sagte: ‚Das verstehst du nicht; wir werden bis zum letzten Elch kämpfen.‘“

Wo genau legt Cameron heutzutage seinen Kopf hin? Ab Februar 2025 wäre das Neuseeland. Und rund um die Zeit seiner Ausbürgerung bezeichnete Cameron die Bemühungen von Präsident Donald Trump als „schrecklich“ und fügte hinzu: „Amerika steht für nichts, wenn es nicht für das steht, wofür es in der Vergangenheit eingetreten ist.“ Dann, im Anschluss an Trumps Äußerungen über Rob Reiner Anfang dieser Woche, bezeichnete Cameron den Präsidenten als „das narzisstischste Arschloch der Geschichte“. Pandora muss wirklich stolz auf seinen mächtigen Anführer sein.

