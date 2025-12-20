Dave Chappelle hat ein überraschendes neues Stand-up-Special mit dem Titel veröffentlicht Dave Chappelle: The Unstoppable… auf Netflix. Das 75-minütige Special wurde im Oktober in seiner Heimatstadt Washington, D.C. aufgenommen und enthält Kommentare zum Einsatz der Nationalgarde in der Hauptstadt des Landes, zur Ausstrahlung von Jimmy Kimmels Show durch ABC unter dem Druck der FCC, zum Mord an Charlie Kirk, zum Sturz von Sean Combs und mehr.

Der Komiker ging auch auf seine umstrittene Entscheidung ein, Anfang des Jahres beim Riyadh Comedy Festival in Saudi-Arabien aufzutreten.

„Ich fühle mich überhaupt nicht schuldig“, sagte Chappelle über seinen Auftritt in Saudi-Arabien. „Diese Wichser tun so, als hätte ich irgendwie meine Vorgesetzten dargestellt. Ruhe in Frieden, Jamal Khashoggi. Es tut mir leid, dass er auf so abscheuliche Weise ermordet wurde. Ich meine, schau mal, Bruder, Israel hat in den letzten drei Monaten 240 Journalisten getötet, also wusste ich nicht, dass ihr alle noch zählt.“

Chappelle fuhr fort: „Dieser Typ (Brendan) Carr, der die FCC leitet, hatte die Frechheit zu sagen, dass Kimmel, wenn er wieder ins Fernsehen wollte, Geld an Charlie Kirks Turning Points USA Foundation zahlen musste, um wieder ins Fernsehen zu kommen. Denken Sie darüber nach: Elon Musk hat die Wahl für Trump gekauft, weil der Oberste Gerichtshof sagte, Geld sei freie Meinungsäußerung. Aber wenn sie (Kimmel) Geld für irgendeinen Scheiß bezahlen lassen, an den er nicht glaubt, zwingen sie ihn, etwas zu sagen, was er tut.“ Nicht gemeint… Ich werde jeden Tag Geld von Saudi-Arabien annehmen, nur damit ich hier „Nein“ sagen kann. Und ich weiß, dass die Menschen in Saudi-Arabien nicht alles sagen können, was ich sagen kann, und der König sagte, ich könnte diese Dinge sagen, als wäre ich auf einer diplomatischen Mission. (Anmerkung des Herausgebers: Carr hat Kimmel eigentlich nicht vorgeschlagen, an Turning Point USA zu spenden; Das war eine Anfrage des Chefs des Sinclair.)

Zum Thema Charlie Kirk sagte Chappelle: „Ich sage Ihnen, was ich nicht glaube, und die Weißen sagten schnell: Charlie Kirk war der Martin Luther King dieser Generation.“

Das ist ein Ausmaß“, fuhr er fort. „Sie wurden beide auf schreckliche Weise ermordet. Beiden wurde in den Nacken geschossen, aber damit endeten auch schon die Gemeinsamkeiten.“

„Charlie Kirk ist eine Internet-Persönlichkeit – von Natur aus. Grundsätzlich kann er nicht wie Dr. King funktionieren. Internet-N*ggas sind negativ, weil sie es sein müssen. Niemand wird sie ansprechen, es sei denn, sie sagen Scheiße, es sei denn, das macht sie verärgert. Können Sie sich vorstellen, dass Dr. King sich wie Charlie Kirk benimmt? ‚Mach den Like-Button kaputt und abonniere! Folge mir für mehr solcher Inhalte! Ich glaube, dass alle Schwarzen frei sein sollten, ändere meine Meinung!‘“

Dave Chappelle: The Unstoppable… kann in voller Länge auf Netflix gestreamt werden.