Laut TMZ wurde bei Nick Reiner Schizophrenie diagnostiziert und er nahm Medikamente ein, die ihn in den Wochen vor der Ermordung seiner Eltern Rob und Michele Singer „unbeständig und gefährlich“ machten.

TMZ fügt hinzu, dass Reiners Medikamente drei bis vier Wochen vor der Ermordung seiner Eltern geändert wurden, was angeblich mit einer Verschlechterung seines Verhaltens zusammenfiel, und dass Drogenprobleme die Situation möglicherweise verschärft haben.

Reiner wurde wegen zweifachen Mordes ersten Grades angeklagt und wird ohne Kaution festgehalten. Er hat noch kein Plädoyer eingereicht, obwohl TMZ berichtet, dass von ihm erwartet wird, dass er sich wegen Wahnsinns nicht schuldig bekennt. Seine nächste Anhörung ist für den 7. Januar angesetzt.