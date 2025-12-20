Die meisten Anwärter auf den Oscar als Bester Hauptdarsteller müssen Gerüchte nicht widerlegen, dass sie insgeheim ein britischer Rap-Künstler sind. Timothée Chalamet steckt jedoch voller Überraschungen – und Bars. Der Marty Supreme star hat gerade „4 Raws Remix“ gepostet, eine neue Videokollaboration mit EsDeeKid, nachdem wochenlang Gerüchte aufkamen, dass Chalamet heimlich der Rapper aus Liverpool sei.

EsDeeKid tritt mit verdecktem Gesicht auf, aber Ähnlichkeiten in ihrem Körpertyp und ihrer Augenform führten zu der Spekulation, dass er tatsächlich ein musikalisches Nebenprojekt von Chalamet war. Es war keine völlig unplausible Theorie – Chalamet hat, wie viele Menschen in seinem Alter, ein paar YouTube-Videos, in denen seine jugendlichen Bemühungen im Rap gezeigt werden.

Die neue Zusammenarbeit soll beweisen, dass es sich bei den beiden Männern um getrennte Individuen handelt, mit der Ausnahme, dass Chalamet während des Videos ein Kopftuch herunterzieht, um sein Gesicht zu zeigen, EsDeeKid jedoch verborgen bleibt – was bedeutet, dass Verschwörungstheoretiker weiterhin über die Möglichkeit spekulieren können, dass ein Stellvertreter beteiligt ist. Es ist jedoch definitiv Chalamet, der beim Einstecken in „4 Raws Remix“ rappt Marty Supreme und bezieht sich auf Freundin Kylie Jenner.

Sehen Sie sich unten das Video zu „4 Raws Remix“ an und erfahren Sie, wo Marty Supreme landete auf FolgeListe der besten Filme des Jahres 2025.